Vega: “La rebaja de factura de la luz pone a las personas en centro de la acción política”

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha valorado este lunes el acuerdo alcanzado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para abaratar la factura de la luz.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, según sus palabras, esta rebaja “pone a las personas en el centro de la acción política, es una medida que consolida la recuperación social y económica y ayudará a seguir creando empleo en nuestro país y en nuestra región”.

A su vez, la portavoz socialista ha recordado que la rebaja, que proviene del tope al precio del gas gracias al acuerdo alcanzado por España y Portugal en el marco de la Unión Europea, será de un 40% en la factura de los consumidores y del 70% en el de la industria.

“Esta medida demuestra que el PSOE propone políticas útiles para la vida de la gente, evitar que los efectos de la crisis los paguen los de siempre y poniendo el Estado al servicio de las personas”, ha dicho Vega.

Igualmente, para la portavoz del PSOE extremeño, la denominada excepción ibérica de la energía es “un éxito de los dos gobiernos socialistas de Pedro Sánchez y Antonio Costas que han liderado en Europa la reivindicación para abaratar la factura de la luz y cuyo caso puede servir de ejemplo para el resto de países europeos”.

Por otro lado, Vega ha lamentado que, “en este momento de crisis tan complicada para España y Europa, tenemos enfrente a una derecha pensando en las próximas elecciones y no en dar soluciones”.

De hecho, ha subrayado que el PP de Alberto Núñez Feijóo votó en contra del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, es decir, votó no a la rebaja de la factura de la luz o a la rebaja del combustible, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

“Es el PP de siempre, el que reclama (cuando no gobierna) una rebaja masiva de impuestos de la que se beneficiarían los que más tienen, pero cuyos recortes los sufrirían más quienes menos tienen”.

Por último, Vega ha explicado que “frente a los desafíos y retos que tenemos, los gobiernos socialistas aportan soluciones justas y solidarias sin poder contar para ello con una derecha que no arrima el hombro, que no entiende que ser un partido de Estado y de Gobierno se demuestra votando y no vetando”, ha sentenciado.