Extremadura sigue "esperando" la reunión del CPFF para abordar la financiación autonómica

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha apuntado este jueves que están "esperando y que no llega" la nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma de la financiación autonómica, tal y como anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado mes de diciembre.

Unas reuniones que "no llegan, como tampoco llegan los Presupuestos Generales del Estado, porque este Gobierno no hace nada, no propone absolutamente nada", por lo que en la actualidad "no sabemos cuál va a ser el alcance y las condiciones de la cesión de impuestos ni cómo va a ser la nivelación, no tenemos ni un solo dato", ha lamentado.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del PSOE sobre sus "motivos para la urgencia de la firma de la Declaración Institucional sobre financiación autonómica".

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha recordado en la formulación de su pregunta que el pasado 22 de febrero, los parlamentarios firmaron una declaración institucional por "una financiación justa para Extremadura".

Una declaración que el Grupo Parlamentario Socialista firmó "absolutamente convencido, y de forma coherente a lo que siempre hemos hecho", ha aseverado Vergeles, quien ha lamentado que para esta firma tuvieron una reunión con los portavoces en la que hubo un intercambio de documentos, y "eso fue todo lo que pudimos negociar" debido a que "era urgente firmar esa declaración", según les transmitieron.

Sin embargo, desde el PSOE "nunca encontramos, la urgencia de firmar, siempre encontramos que era necesario firmar, pero nunca la urgencia de firmar", ha apuntado Vergeles, quien ha señalado que posteriormente, la directora general de Financiación Autonómica admitió que "la urgencia no era tal en el seno de una comisión".

Ante esta situación, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha trasladado a Guardiola que "hoy tiene la oportunidad" por una parte, de aclarar esa urgencia, y por otra, de "desautorizar" a su directora general de Financiación Autonómica", ha dicho.

En ese sentido, Vergeles ha considerado que esa declaración institucional sobre financiación autonómica era urgente porque Guardiola "tenía que convencer usted a los de su partido", y "tenía que hacerse valer ante los suyos. Ese es el problema", ha dicho.

Así, el presidente del Grupo Socialista ha advertido a Guardiola de que "la financiación tiene extraños compañeros de viaje", por lo que le he dicho que "no espere que la acompañen" otros presidentes de su partido como Ayuso, Moreno o Mazón, sino que "los únicos aliados que tiene aquí son a los grupos parlamentarios que quisimos firmar con usted esa declaración institucional".

Según ha resaltado, "aquí nadie ha hablado de echarse para atrás", sino que ha destacado la necesidad de "iniciar los trabajos" en ese sentido, tras lo que le ha preguntado a Guardiola si "sabe cuál es el coste real de los servicios" o "¿cuáles son las variables que tiene usted que defender en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?", ha planteado.

GUARDIOLA REIVINDICA LA "NECESARIA MULTILATERALIDAD"

En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura ha preguntado a Vergeles si "se han echado atrás" en la firma de esta declaración, y le ha instado a que "si no le parece urgente a usted que Extremadura tenga una posición común para poder prestar los servicios con garantías y en igualdad de condiciones que el resto de territorios, pues díganlo".

Guardiola ha reafirmado que seguirá "defendiendo esa firma de una declaración institucional" que a su juicio "es importante", y que "no es mérito del Gobierno, es un logro compartido con todos", ha dicho.

"Por supuesto que es importante y que este tipo de acuerdos son los que realmente permanecen y los que nos ayudan a como sociedad a seguir avanzando", ha resaltado Guardiola, quien ha querido puntualizar las declaraciones de Vergeles replicando: "Los míos son los extremeños, esos son los míos, los suyos son los de su partido", le ha espetado.

Guardiola ha recordado que el pasado el 11 de diciembre de 2023, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que iba a abrir la reforma del sistema de financiación autonómica, por lo que "en ese mismo instante este Gobierno se puso a trabajar", y tuvo "como punto de partida el diálogo, la búsqueda de consenso".

Por este motivo "tendimos nuestra mano para acordar un manifiesto que defiende y que reivindica un sistema de financiación autonómica justo y que cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos", ha explicado Guardiola, quien ha añadido que la "urgencia" de esta declaración "también obedece a que se están planteando privilegios, pactos fiscales injustos, condonaciones a la carta, a eso también obedece la urgencia", ha dicho.

La presidenta extremeña ha añadido que "la urgencia y la importancia también la marca la necesaria multilateralidad de este debate", ya que según ha defendido, la financiación autonómica "es un asunto de Estado, que afecta a todos los españoles y por eso debe abordarse en una conferencia de presidentes y en posteriores reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Unas reuniones que la Junta de Extremadura está "esperando y que no llegan, como tampoco llegan los Presupuestos Generales del Estado, porque este Gobierno no hace nada, no propone absolutamente nada", por lo que en la actualidad "no sabemos cuál va a ser el alcance y las condiciones de la cesión de impuestos ni cómo va a ser la nivelación, no tenemos ni un solo dato", ha lamentado.

Ante esta situación, Guardiola ha pedido a los socialistas que pregunten "a los territorios con los que sí habla el Gobierno de España, igual ellos les dan una información mejor", tras lo que ha reafirmado que el Gobierno que preside está "deseando reivindicar aquello que le corresponde a Extremadura, que se garantice la suficiencia en la de los servicios".

También reivindicarán "que se valoren adecuadamente las variables como la extensión territorial o el envejecimiento o la escasa densidad de población", así como que "se corrijan los desequilibrios territoriales y que se invierta en aquellos territorios donde más se necesita" Guardiola ha lamentado que el actual modelo de financiación autonómica es de 2009 y "no se ha revisado en quince años", mientras que Pedro Sánchez lleva cinco años y medio en Moncloa "y no ha hecho absolutamente nada", tras lo que ha criticado que ante esta situación, a Vergeles "lo que le preocupa es la urgencia con la que nuestro Gobierno llega a acuerdos".

Por todo ello, María Guardiola ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "no cumple con sus obligaciones constitucionales más básicas", y se pregunta si "serán capaces de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica", y ha trasladado "tranquilidad" al Grupo Socialista porque "en el mismo instante en el que se presente un documento de trabajo que sirva de base para trabajar", y "por supuesto" que contarán con la Asamblea de Extremadura, que "es la casa de todos los extremeños".

En ese caso, Extremadura va "a mantener esa posición de unidad, esa posición libre y esa posición fuerte, que es la que se merece" la región, y ha confiado en que "ojalá sea muy pronto" y el PSOE tenga "libertad en su posicionamiento y puedan defender de verdad el interés de los extremeños y no el del secretario general de su partido", ha concluido.