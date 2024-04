CCOO: "Malos datos" EPA confirman "necesidad" de sumarse a la movilización del 1º de Mayo

CCOO de Extremadura señala que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2024 son "negativos para la región" y aportan "una razón más para sumarse a la movilización sindical por este Primero de Mayo" para reclamar "políticas que permitan alcanzar el pleno empleo, el reparto de la riqueza a través de mejorar notablemente los salarios y reducir la jornada laboral".



En concreto, tal y como detalla la organización sindical en una nota de prensa, estos "malos datos" del primer trimestre están justificados en la estructura del mercado de trabajo extremeño, basado en sectores como la hostelería y la agricultura, que "son muy estacionales y suelen tener en este periodo un balance negativo".

No obstante, en comparación con años anteriores, "en Extremadura el empleo sigue creciendo gracias a medidas como la reforma laboral o el salario mínimo".



Así pues, CCOO señala que los beneficios empresariales "están en récords históricos", por lo que "hay que instar a las empresas a que suban los salarios y generen más y mejor empleo", una situación que confluye con la llegada de los fondos europeos, por lo que "es posible movilizar inversión pública e inversión privada en un contexto de transformación del modelo energético y productivo para avanzar en la industrialización en Extremadura".



Por todo ello, el secretario de Acción Sindical y Empleo de CCOO de Extremadura, Francisco Jiménez, ha destacado que "ante los malos datos" de la EPA del primer trimestre, se hace "más evidente la necesidad de profundizar en las políticas concertadas con los agentes sociales y que han servido para fortalecer el mercado de trabajo tanto en creación de empleo como en la reducción de la temporalidad", señala.



En ese mismo sentido, considera que, en Extremadura, hay que "dar un impulso a las políticas activas de empleo" en el nuevo Plan de Empleo, que tiene que beneficiar especialmente a los colectivos con mayores problemas en el mercado de trabajo, como son mujeres, jóvenes y parados de larga duración, apunta CCOO.



En cuanto a las declaraciones de algunos empresarios quejándose de una supuesta falta de mano de obra, Francisco Jiménez ha replicado que "no por mucho repetir un mantra se hará realidad, porque esto no es verdad, lo que faltan son condiciones laborales y salariales dignas que hagan atractivas las ofertas de trabajo", y allí donde haga falta una "formación específica" se puede actuar para dotar a los aspirantes de la preparación necesaria", ha señalado.



SUBIDA DEL PARO EN EL PRIMER TRIMESTRE



Cabe recordar que, según los datos de la EPA publicados este viernes, en el primer trimestre del año 2023, el empleo ha bajado en Extremadura en 12.000 personas en la región, lo que supone "una importante reducción de la ocupación, en un trimestre que no suele obtener buenos datos para el mercado de trabajo", ha apunta CCOO.



Y es que "si echamos la vista atrás, en los últimos años no ha habido una caída tan importante en valor absoluto desde el primer trimestre de 2021", recuerda el sindicato, que añade que actualmente, hay un total de 405.800 ocupados en la región, un 2,87 por ciento menos que el trimestre anterior (a nivel nacional la tasa fue del -0,65 por ciento).



En cuanto a los datos por sexo, en el caso de los hombres el descenso fue de 8.100 (-3,48 por ciento) y entre las mujeres, fueron 3.900 menos, que supone un descenso del 2,11 por ciento.



La población activa también baja en Extremadura, con un total de 6.200 personas activas menos que en el cuarto trimestre de 2023, el -1,24 por ciento y superando la registrada en la media nacional (-0,09 por ciento).



Por sectores, la mayor pérdida de empleo se produce en los servicios, con 9.100 ocupados menos que en el trimestre anterior, seguidos de Agricultura (-2.400) e Industria (-1.400), mientras que solo en construcción se observa un incremento de la ocupación (+900).



Por otro lado, el paro alcanzó la cifra de 86.700 desempleados, lo que supone 5.800 parados más que el trimestre del año anterior, un 7,16 por ciento. La desagregación por sexo nos muestra que el paro en las mujeres se ha incrementado en 2.700, alcanzando un total de 45.100. En el caso de los hombres, el dato se incrementó en el trimestre en 3.200, lo que supone una cifra total de 38.200 desempleados en la región.



De esta manera, la tasa de paro total está situada en el 17,61 por ciento, un 15,63 por ciento para los hombres y el 19,93 por ciento en las mujeres.



Respecto al empleo asalariado, se produce una disminución con respecto al trimestre anterior en 12.200 asalariados, una disminución que "es debida en gran medida a la bajada en el empleo temporal (-16.900 personas menos que el trimestre anterior con un contrato temporal) lo que supone una reducción de casi el 19 por ciento. Como aspecto positivo, el empleo indefinido aumentó en un 1,82 por ciento trimestral.



DATOS INTERANUALES



Así, y "a pesar de la destrucción de empleo en el trimestre del año y de la situación de incertidumbre económica y social", CCOO apunta que Extremadura sigue en "máximos históricos de empleo", superando las 400.000 ocupados en Extremadura, que suponen "cifras inéditas en la serie histórica anterior a la pandemia".



Añade CCOO que las políticas de protección públicas desplegadas por el Gobierno Central, en especial, de mejora del empleo y de los salarios, están sosteniendo el consumo y permitiendo que se hayan ido acotando las pérdidas de poder adquisitivo por la elevada inflación.



Los datos interanuales (respecto al mismo trimestre del año anterior) muestran un aumento del empleo en 1.600 personas, el 0,40 por ciento. En la media nacional este dato es del +2,98 por ciento.



Por sexo, aumenta la ocupación entre las mujeres, con 6.000 ocupadas más que el año anterior, frente a un descenso en el caso de los hombres de 4.400, tras lo que CCOO apunta que los datos por sectores "arrojan luz ante esta disparidad de los datos", pues el descenso se aglutina entre Agricultura (-3.200) e Industria (-3.800).



Frente a esta contracción, los Servicios y la Construcción siguen creando empleo respecto al año anterior, con 5.000 y 3.700 empleados más que en el primer trimestre de 2023, añade CCOO.



Por sectores, el empleo subió en el sector servicios en 5.500 y en 4.400 en industria, mientras que en agricultura baja en 1.300 y 2.900 en construcción.



Finalmente, el sindicato añade que la población asalariada aumentó "a mejor ritmo que la ocupación", incrementándose en casi 6.000 personas (+1,79 por ciento) y con un fuerte incremento de las contratados de manera indefinida 20.100 más que el primer trimestre del año anterior (+8,29 por ciento), frente a una disminución del empleo temporal (-16,34 por ciento).