Agricultores extremeños se manifestarán el próximo martes en Madrid

Ep.



Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, Asaja Extremadura y Cooperativas Agro-alimentarias de la región se manifestarán el próximo martes, día 30, frente a las puertas del Ministerio de Agricultura para pedir al titular de este departamento, Luis Planas, la autorización excepcional del uso del dicloropropeno en el tratamiento del tabaco.



La protesta, para la que pedirán la autorización de asistencia de unas 300 personas aunque los agricultores dispuestos a acudir son más de 600, tendrá lugar de 10,00 a 14,00 horas.



Con esta acción, los convocantes pretenden además transmitir su disconformidad con el "etiquetado único" para el tabaco, por considerar que esto, unido a la no autorización del dicloropropeno para el tratamiento de este producto, pone en "riesgo" un sector que, de no aplicar "soluciones" y continuar con las condiciones actuales, verá mermada su productividad y tendría "dos años de vida".



De este modo lo han desgranado en rueda de prensa ofrecida este viernes en Mérida el secretario general de UPA- UCE Extremadura, Ignacio Huertas, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, quienes han pedido también al Ministerio de Sanidad que tenga en cuenta la opinión de sus organizaciones agrarias de cara a la introducción de medidas en el Plan Integral contra el Tabaquismo.



Asimismo, en la comparecencia ante los medios ha participado Rubén Martín, de la Organización Interprofesional del Tabaco de España (Oitab), que ha lamentado la "discriminación" en la que se ven sumidos los tabaqueros españoles respecto a los italianos por el uso del dicloropropeno; y quien tras pedir "voluntad política" para autorizar dicho producto, ha lamentado que hasta el momento "nadie se quiere sentar" con el sector para abordar "soluciones" a sus "problemas".



UPA-UCE



Así, Ignacio Huertas (UPA-UCE Extremadura) ha recordado que el sector del tabaco genera en torno a 53.000 empleos a nivel nacional y ha advertido de que, si no se aplican "soluciones urgentes" a los problemas del mismo "todo esto se puede perder".



En concreto, ha señalado que si no se autoriza por parte del Ministerio de Agricultura el uso excepcional del dicloropropeno (un desinfectante) para el tabaco para esta próxima campaña, se podría generar "una grave pérdida de producción", toda vez que actualmente 2no hay capacidad de utilizar" la alternativa a dicho producto.



Al respecto, Huertas ha lamentado el "grave problema de competitividad" y "discriminación" que supone que en Italia sí se haya autorizado el uso del dicloropropeno y en España no.



De igual modo, sobre el Plan Integral contra el Tabaquismo, ha reclamado que el Ministerio de Sanidad "tome en cuenta" la "opinión" de las organizaciones agrarias a la hora de plantear sus medidas y que antes elabore un "estudio de impacto" de las mismas, toda vez que por ejemplo la del envasado genérico "puede acabar con el cultivo en España" y podría "aumentar" el "tabaco ilegal".



ASAJA EXTREMADURA



Por su parte, Ángel García Blanco (Asaja Extremadura) ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez salga de su "retiro espiritual" deje de "castigar una vez más" a la comunidad, en este caso en concreto al sector del tabaco.



En este sentido, ha criticado que el "desaparecido" ministro de Agricultura, Luis Planas, "por primera vez en España" haya prohibido el uso del dicloropropeno para el tabaco, cuando lo contrario "daría solución al sector"; y al Ministerio de Sanidad ha advertido de que la cajetilla genérica acarreará la "desaparición" del cultivo y va a "favorecer" el contrabando ilegal de tabaco.



"Curiosamente apuesta por el cáñamo como cultivo sustitutivo. Es decir, ahora ya cambiamos el cigarrito por el porrito... Mala solución para los cultivadores extremeños", ha espetado.



Así, ha advertido de que si no se aplican soluciones para el sector y se acaba con el "agravio comparativo a Extremadura", al mismo "le quedan dos años" de vida; y ha confiado en que la manifestación del próximo martes en Madrid cuente con un apoyo "masivo".



COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS



De su lado, Ángel Pacheco ha defendido la necesidad de que "todos" en el sector del tabaco apoyen la articulación de las normas "adecuadas" para el mismo.



Asimismo, ha considerado que dada su situación actual "no queda más remedio que movilizarse para intentar que la gente (los políticos) entre en razón".



"Estamos defendiendo un sector productivo fundamental en Campo Arañuelo", ha espetado Pacheco, quien ha recordado que esta zona lleva años trabajando con todas las prácticas "compatibles" con los requerimientos de la Unión Europea.



Por ello, espera que los políticos aporten "soluciones" y, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad autorice el uso excepcional del dicloropropeno.



OITAB



Mientras, Rubén Martín (Oitab) ha lamentado que hasta el momento "nadie se quiere sentar" con el sector para "hablar" sobre sus "problemas", y ha defendido que "no hay una justificación técnica" para que no se autorice el uso del dicloropropeno para el tabaco.



Además, ha advertido de que de cara a la próxima campaña "ya vamos tarde" para la utilización de dicho producto, aunque la petición de su autorización la planteó el sector desde hace ya "meses".



"No entendemos la sinrazón de no recibirnos porque argumentos técnicos tenemos", ha espetado Martín, quien ha incidido sobre la manifestación del próximo martes en Madrid que "el derecho al pataleo" al menos lo tiene el sector.



Finalmente, ha apuntado basándose en estudios de la Junta de Extremadura realizados durante 10 años consecutivos y del Departamento Agronómico de Cetarsa, de no autorizarse el uso del dicloropropeno, en el primer año la disminución de la producción es del 25 por ciento y en el segundo y tercero "podría llegar incluso al cien por cien dependiendo del tipo de suelo". "En dos años desaparece el tabaco", ha advertido.