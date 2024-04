Modelo concesional público-privado para autovías que medita Junta no contempla pago peajes

Ep.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha aclarado que el modelo concesional público-privado que explora la Junta para la construcción de nuevas autovías de titularidad autonómica no contempla "en ningún caso" el pago de peajes para los usuarios.



Así lo ha indicado el consejero en su comparecencia este jueves, en el Pleno de la Asamblea, para informar, en concreto, sobre las autovías Zafra y Jerez de los Caballeros en la EX-112, la Badajoz-Olivenza en la EX-107 y la Cáceres-Miajadas, en la EX-206.



En su comparecencia, el consejero ha abundado en las "ventajas" de este modelo de financiación y gestión de las infraestructuras para la comunidad, dada la escasez de fondos públicos para afrontar las necesidades, tal y como avanzó este pasado miércoles en su presencia en la feria de la construcción FICON.



Martín Castizo ha remarcado en su intervención ante los diputados extremeños que "cualquiera de las fórmulas de colaboración público-privada" que están sobre la mesa "no va a tener coste para el bolsillo de los extremeños".



"Quiero dejarlo muy claro, no va a implicar que los extremeños tengan que pagar por circular por las autovías regionales, en ningún caso", ha insistido el consejero, quien ha contrapuesto este planteamiento con el afán "recaudatorio" del Ministerio de Transportes que "pretende cobrar por circular por las autovías estatales que recorren la región sin proveer a los extremeños de vías alternativas de transporte".



Asimismo, ha remarcado que "lo primero" que ha hecho ha sido reunirse con las empresas extremeñas, que según el consejero han acogido "muy bien" este nuevo modelo, para que "generen empleo y riqueza" y se quede en la región.



SOLUCIONES ALTERNATIVAS



El consejero ha expuesto que en el actual "marco de contracción presupuestaria" deben buscarse "soluciones alternativas" de colaboración con el sector privado, tal y como se vienen realizando "en los países más avanzados", al tiempo que ha defendido que el modelo de concesión en España "no altera en modo alguno la titularidad pública de la infraestructura".



Entre las "importantes ventajas" del modelo concesional como alternativa a la inversión pública a fin de agilizar la puesta en marcha de estas infraestructuras, se ha referido además a la "eficiencia" derivada de la integración del ciclo del proyecto.



"El diseño, la construcción, el mantenimiento y explotación serían desarrolladas por una misma empresa que puede así optimizar los recursos con una visión global e integrada frente a la estructura desagregada en la que cada fase del ciclo de vida se adjudica a una empresa distinta", ha señalado.



Asimismo, ha asegurado que con estas autovías se conseguiría "indudablemente" la mejora de la calidad de servicio, se mejora la seguridad vial, se reducen los contratos necesarios, y se logra un "retorno fiscal a lo largo de la vida" de la infraestructura, y se consigue una "equidad intergeneracional", ha señalado, para referirse al reparto de la inversión de forma que "su pago no recaiga exclusivamente en una sola generación de contribuyentes".



Aunque la comparecencia en la asamblea era para hablar de las citadas autovías, el consejero ha avanzado que este modelo es el que está "estudiando" también para "darle la vuelta al déficit de infraestructuras generalizado" que sufre la región.



MESA TÉCNICA



Por otro lado, el consejero ha recordado la creación de la Mesa Técnica de Expertos para las Infraestructuras en Extremadura, enmarcada dentro del Pacto por las Infraestructuras, contemplado en el Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura.



Un nuevo órgano que se reúne este viernes para "ayudar" al Ejecutivo "desde una perspectiva técnica a explicitar las infraestructuras que necesita Extremadura en las próximas décadas", adoptando decisiones "basadas en datos y no en percepciones ni en caprichos". "Queremos que sean los técnicos los que nos digan qué infraestructuras son necesarias y por qué", ha remarcado.



Tras escuchar las intervenciones de los grupos parlamentarios, el consejero se ha centrado en reprochar a los socialistas su mala gestión durante los años que han tenido de gobierno.



Así, ha puesto como ejemplo el "cacareado" Plan de Infraestructuras 2016-2030, que al llegar al gobierno en 2023 se encontraron que estaba ejecutado en un 17% una vez transcurrido la mitad del periodo, y ahora "tienen la cara de preguntar, con nueve meses en el Gobierno, cuáles son las razones por las que no se producen avances en las autovías", les ha reprochado. "¿Pero no se les cae la cara de vergüenza exigir en nueve meses lo que ustedes no hicieron en cuarenta años?", ha interpelado a los socialistas.



EL JUEGO DEL ESPEJO



Por su parte, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha advertido al consejero que van a exigirle el cumplimiento de las promesas de María Guardiola en su programa electoral, al tiempo que le ha recriminado que pida al Gobierno el cumplimiento de unos plazos para las carreteras que son de su competencia, como la autovía Badajoz-Cáceres, que no se exige a sí mismo para las vías autonómicas.



Así, ha avanzado que van a aplicarle "el juego del espejo", de tal suerte que le van a exigir siempre para las inversiones autonómicas "la misma valentía que tenga para poner los plazos de inversión al Gobierno de España".



Ferreira ha calificado como un "globo sonda" la propuesta de estudiar el régimen de concesión público-privada para estas carreteras, dado que lo avanzó el miércoles en Ficon y lo reitera el jueves en el parlamento "sin aportar nueva información", ante lo cual le ha pedido, dado que se trata de un cambio de modelo, que cuente con la oposición para llevarlo a cabo ya que transciende el periodo de una legislatura y plantea "endeudar Extremadura para las próximas generaciones" ante entidades privadas.



Por ello, le ha exigido que "lo lleven por la vía del acuerdo, que cuenten con el partido más votado en esta región", y "no lo hagan por la vía del atropello".



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado "un poco incoherente" que en su programa electoral hablen de mejorar la seguridad en la red vial autonómica y ahora planteen estas autovías mediante un modelo concesional sobre el que ha preguntado "cómo van a recuperar las empresas la inversión" que supone su construcción.



Asimismo, si bien ha reconocido que Extremadura tiene un "déficit en carreteras" que "hay que cubrirlo", considera que en materia de transporte el futuro "pasa en realidad por el ferrocarril".



DÉCADAS DE PROMESAS INCUMPLIDAS



Del lado contrario, el diputado del Grupo Popular José Manuel García Ballestero ha reprochado a la bancada del PSOE que critiquen que el actual gobierno de María Guardiola no haya realizado "en ocho meses" lo que los socialistas "no han sido capaces de realizar en las legislaturas del señor Vara".



"Han tenido todo el tiempo del mundo, todos los fondos, todas las instituciones, el BOE, el DOE, los presupuestos... lo han tenido todo por hacer y han desaprovechado todas y cada una de las oportunidades en los años de gobierno que han tenido", ha abundado.



"Gobierno nuevo, políticas nuevas y valientes", ha señalado, antes de refrendar su apoyo al consejero para explorar el nuevo modelo público-privado.



Finalmente, en esta misma línea, el diputado de Vox, Javier Bravo Arrobas, ha apoyado que la Junta se plantee "bucear un poco" en la alternativa de la colaboración púbico-privada dado que "no hay presupuesto" para sacar adelante todas las infraestructuras necesarias.



"Hay que ser valientes", ha animado el diputado tras repasar las promesas incumplidas de anteriores gobiernos socialistas sobre estas y otras carreteras, de modo que considera que no es "mala idea" explorar nuevas fórmulas para "poder afrontar esta situación y los nuevos retos de infraestructuras".