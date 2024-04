"Alarma" en la Creex por la "fuerte caída" de la población activa en el primer trimestre

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha mostrado la "gran preocupación" del empresariado por la "fuerte caída" de la población activa que marca la EPA del primer trimestre de año, y que se cifra en más de 6.200 personas en Extremadura.

Y es que "de los tres datos que hemos conocido hoy, desempleo, población ocupada y población activa, que los tres son malos, el que más alarma produce es el de la población activa, puesto que se trata de personas con las que ya no se puede contar y eso es un gran problema de cara al futuro", ha explicado Peinado.

A este respecto, ha añadido que en la configuración del mercado laboral extremeño son habituales los dientes de sierra y se sabe que el primer trimestre de año "siempre es malo", pero ha apuntado que el hecho que descienda la población activa, y "más en una tesitura de falta de mano de obra en muchas actividades", es algo que debe llevar a una "profunda reflexión".

Así pues, tal y como informa la patronal en una nota de prensa, Peinado ha insistido en que la subida del paro hasta superar en tasa el 17,5 por ciento es un dato malo, "pero si no llega a caer tanto la población activa sería muy superior", y ha señalado que, yendo al extremo se puede dar el "caso hipotético y límite" de que "no haya paro pero porque la caída de la población activa es tal que no hay personas demandando un empleo, y por eso es tan importante plantearse el problema del reto demográfico y darle solución".

FALTA DE MANO DE OBRA

Una cuestión vinculada a la anterior es la falta de mano de obra en muchos sectores, especialmente en construcción, como ha constatado el Consejo Sectorial de la Construcción de Creex reunido en Ficon, y en el sector agrario.

Ante ello, Javier Peinado ha indicado que no se trata de "demonizar a los desempleados diciendo que no quieren trabajar, sino analizar las distintas aristas del tema".

Así, ha mencionado, por una parte, que hay personas inscritas en el paro que realmente no buscan empleo, sino que se apuntan por otras circunstancias, y también que hay trabajos que no son atractivos o bien que las distancias mandan en una región donde aún persisten graves problemas de movilidad.

"A diferencia de otros lugares, donde en el transporte público puedes cubrir distancias apreciables en poco tiempo y a un coste bajo, aquí tenemos muchísimos problemas y la mayor parte de las veces hay que optar por el vehículo privado y, claro está, eso es un coste añadido muy importante", ha planteado.

Esta cuestión está siendo abordada con Junta y sindicatos en el seno del diálogo social "porque para impulsar el empleo no son suficientes sólo las políticas activas, sino afrontar este problema y plantearlo al Gobierno", ha manifestado.

Finalmente, ha afirmado que para conjugar oferta y demanda de empleo también debe contar la disponibilidad del desempleado, la voluntad de mejorar su empleabilidad a través de la formación y la "conciencia realista de que no siempre se puede aspirar al puesto soñado en todas y cada una de sus variables", ha sentenciado.