"Muy pocas" farmacias extremeñas cuentan con test de antígenos en este momento

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, ha señalado que en "muy pocas" farmacias de Extremadura hay test de antígenos en este momento, ante el incremento de casos, y que su distribución "ahora mismo no es regular".

En declaraciones a Europa Press, Venegas ha detallado que hay test en "algunas" farmacias extremeñas, aunque "en muy pocas" y que sí puede constatar que hay "algunas" oficinas de farmacia que tienen test porque han recibido este martes, y algunas este miércoles, partidas que tenían encargadas hace 15 días, de manera tal que "se reciben ahora restos de pedidos anteriores".

"Me consta que la distribución farmacéutica no tiene, pero sí algunos laboratorios están sirviendo ahora algunos pedidos que se tenían cursados hace días", ha resaltado, a la vez que ha matizado que esto significa que la distribución "ahora mismo no es regular".

Ante ello, se ha solicitado al Ministerio, vía Consejo General, que arbitre las medidas para que desbloqueen o bien partidas de importación de test, o bien que puedan acudir a los test de profesionales de diagnóstico "para que se desmovilice" y se pueda dispensar también en las oficinas de farmacia este tipo de test.

EFECTO ACAPARAMIENTO

A tenor de esta situación y si se puede llegar al caso de que haya un desabastecimiento total de test de antígenos en unas fechas como las navideñas en las que mucha gente recurre a hacérselos, Cecilio Venegas ha apuntado que "sí puede ocurrir esto", toda vez que la demanda ha multiplicado "algunas veces por 10 o por 20 la oferta", de tal manera que se han visto "desbordados" porque, además, también se da el efecto "acaparamiento" por algunas personas.

Sobre esto último, se ha mostrado "seguro" de que algunos tienen test en sus casas y "más de uno", igual que ocurre cuando se va a cortar el agua que se llenan las bañeras y luego ese agua a lo mejor ni se va a usar y se va a acabar tirando, al tiempo que ha rememorado que desde los colegios de farmacéuticos se está pidiendo que se dispensen tres por persona "a lo máximo" para "intentar administrar la escasez".

Y es que, como ha reconocido, "realmente los test ahora mismo es un producto muy escaso" e intentan que llegue al mayor número posible de personas, "dentro de las posibilidades que tenemos, que son las que son", a la vez que ha sumado que en "muchísimas" farmacias, como en el caso de la suya, tienen lista de espera para, cuando lleguen los test, poder dispensarlos, algo que ya ocurrió con las mascarillas y los geles en su día, y acabaron "desbloqueando la situación" porque "todo al final se acaba arreglando, tardan más días o menos días pero finalmente acaba regularizándose".

También hay listas, ha hecho hincapié, de personas que ya habían comprometido los test para viajar y para emitirles un informe que les posibilite, además del pasaporte covid, viajar al extranjero en viajes pendientes, por ejemplo en el caso de los Erasmus.

En este caso "se les ha racionalizado", y se les ha ido haciendo los test "paulatinamente", aunque sí que están "todavía pendientes algunos de hacerse" porque hay personas que tenían comprometido hacerse los test a la búsqueda de dicho informe para poder viajar, "esos sí los tienen asegurados".

Finalmente, Cecilio Venegas ha concluido que es una situación que afecta a los test de antígenos nasales, dado que en el caso de los de saliva "se han agotado antes que otros".