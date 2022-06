Vara defiende la apuesta del Gobierno para impulsar la alta velocidad en Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves que en los últimos años se han invertido en materia ferroviaria en Extremadura más de 1.000 millones de euros, para “hacer posible que entre Plasencia y Badajoz haya alta velocidad, una plataforma con doble vía y electrificada, con un tren Alvia que circulará a entre 200 y 250 kilómetros por hora”.

Así de tajante se ha mostrado jueves el jefe del Ejecutivo regional en el Pleno de la Asamblea de Extremadura en respuesta a la pregunta formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, sobre "¿cuándo podrá viajar un extremeño en Alta Velocidad desde Extremadura a Madrid?".

Ante el hemiciclo del Parlamento regional, el máximo mandatario extremeño ha aclarado que se trata de un tren mixto de mercancías y de pasajeros, porque “ahí nos va el futuro”.

En este sentido, el presidente autonómico ha asegurado que a día de hoy “tenemos proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata gracias a que en un mes habrá una nueva plataforma ferroviaria en Extremadura, esa es la única verdad”, según informa la Junta en una nota de prensa.

Precisamente, en relación a esto último, Vara ha trasladado al portavoz de este Grupo que “si gobiernan ustedes nunca llegará el AVE", porque "usted aceptó un tren de vía única y no electrificado”, ha sentenciado.



HABLA MONAGO

En la formulación de su pregunta, José Antonio Monago ha afirmado que un extremeño tardará menos tiempo en llegar de Badajoz a Madrid en un Seat Panda, cumpliendo con los límites de velocidad, que con el tren anunciado por Vara y Pedro Sánchez y que quieren inaugurar pronto.

Así, el líder de los 'populares' extremeños ha insistido en que “eso no es un tren de Alta Velocidad y no nos tenemos que conformar”, porque los extremeños no son “de segunda”.

Igualmente, Monago ha explicado que, si el Gobierno sostiene que “vamos a ahorrarnos una hora”, y ahora tardamos cinco horas y cuarenta y cinco minutos en llegar a Madrid sin incidencias, en cuatro horas y cuarenta y cinco minutos se hace antes el trayecto por carretera.

De la misma forma, ha recalcado que quiere que Extremadura tenga la misma Alta Velocidad que tienen los corredores ferroviarios andaluz, levantino, catalán o gallego.

Por ello, Monago ha instado a Vara a estar “a la altura”, junto a la sociedad extremeña, para seguir reivindicando el tren digno porque Extremadura no conoce ningún corredor similar a los que ya prestan servicio otras comunidades autónomas.

De la misma forma, el presidente del PP ha lamentado que lo que viene a Extremadura, y sólo de Badajoz a Plasencia, es “un diésel de segunda mano”, y eso es otra cosa que nada tiene que ver con lo que llega a esos territorios citados.

A su vez, Monago ha insistido en que aún no sabemos cuándo le llegará la hora de la Alta Velocidad, pero es una promesa que hizo Pedro Sánchez en Navalmoral el pasado 26 de agosto, “dijo que este verano íbamos a tener Alta Velocidad” y estamos escuchando que lo que viene es un “sucedáneo”.

Al mismo tiempo, el presidente del PP regional ha recordado a Vara el eslogan del “tren digno ya”, que se olvida cuando gobiernan los socialistas en España, se guardan las pancartas y los megáfonos y se “guardan mucho de hacer manifestaciones”, según informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

A colación de esto último, Monago ha subrayado que “no deja de sorprendernos” en materia ferroviaria que el PSOE, que ha gobernado en Extremadura toda la democracia salvo cuatro años, culpe al PP que no llegue el tren de alta velocidad, “no deja de ser sonrojante”.

Por último, el líder del PP extremeño ha insistido en que la necesidad que tiene Extremadura es de conexión con Madrid, sobre todo en un momento en el que los combustibles continúan subiendo y la única alternativa será un transporte público como el transporte ferroviario.