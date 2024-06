Junta recalca su apuesta por el regadío de Tierra de Barros y defiende la reprogramación

Ep.



La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha recalcado la apuesta del Ejecutivo regional por el regadío de Tierra de Barros, un proyecto al que no renuncia, y ha defendido la reprogramación hecha "con responsabilidad" y "rigurosidad" de 104 millones de euros, que inicialmente estaban previstos para dicho proyecto, antes que perderlos.



Morán ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia este jueves, a petición propia, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, para informar sobre las modificaciones resultantes de la reprogramación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, que debía culminarse antes del 31 de diciembre de 2025.



En este sentido, Morán ha aseverado que la Junta de Extremadura no podía consentir que "bajo ningún concepto" se perdieran unos fondos que repercuten en el campo, en los pueblos o en las infraestructuras rurales de la región.



CRITICA LA "DESVERGÜENZA" Y "MALA GESTIÓN" DEL PSOE



Asimismo, en repetidas ocasiones, ha acusado al PSOE de tener una "desvergüenza desmedida" por traer "una y otra vez" el tema del regadío de Tierra de Barros sabiendo, ha dicho, que este partido intenta "tapar su mala gestión" y su "engaño" a los agricultores de esta zona.



"Ustedes han jugado con la ilusión de las personas. Han jugado y siguen erre que erre, pero aquí no vale lo que digan ustedes, sino lo que ha dejado claro la Comisión Europea. Sigan por esa vía que, por cierto, no les está dando ningún resultado porque es que ya los extremeños no se creen sus cuentos y así lo han puesto de manifiesto en las últimas elecciones", ha asegurado.



De este Modo, Morán ha precisado que no se puede utilizar el Feader para financiar el proyecto de regadío Tierra de Barros y ha añadido que, en el última sesión del comité de seguimiento del PDR, la Comisión Europea dejó "meridianamente claro" que el PSOE "ocultó información", ya que era conocedor de la necesidad de reprogramar fondos.



"Qué sorpresa que ustedes ya sabían que había que reprogramar esos fondos y que lo saben desde hace, no uno, sino dos años, sino dos años", ha expuesto, además de afear los "tejemanejes" y "malas artes borrando del acta del 6 de junio de 2023 para que no se supiera que ahí ya le habían pedido, que tenían que perder los fondos o los reprogramaban".



"Si hubieran hecho esa reprogramación en 2022, cuando sabía que no tenían la autorización para gastar ese dinero, no habría el riesgo de pérdida de fondos. Y esto no lo digo yo, que lo dice la Comisión. Y vuelvo a repetir, las sesiones del Comité de Seguimiento del PDR están grabadas", ha lamentado.



De este modo, la consejera ha asegurado que el anterior gobierno socialista no licitó el regadío de Tierra de Barros en 2022 porque sabían que no podían disponer de ese dinero.



Ante ello, Morán ha contrapuesto que la actitud del actual Ejecutivo regional será de "total transparencia" con un proyecto que es "prioritario" y para el que se buscará una financiación "a tres bandas", entre la Junta, los propios regantes y el Ministerio de Agricultura.



LA REPROGRAMACIÓN ERA "ABSOLUTAMENTE NECESARIA"



De este modo, ha defendido que la reprogramación de los 104 millones de euros era "absolutamente necesaria" para hacer una buena ejecución de los fondos Feader, cantidad que se ha destinado en medidas que repercutirán favorablemente en los agricultores y ganaderos y en los extremeños en general, ha dicho.



En concreto, como ha explicado, estos fondos se han destinado a ayudas agroambientales, incentivos para la agroindustria, ayudas a la incorporación de jóvenes, ayudas a las dehesas boyales, a la ejecución de caminos rurales, a la modernización de regadíos, a la prevención de incendios o a la restauración de zonas rurales.



OPINIÓN DE LOS GRUPOS



El diputado del PP Bibiano Serrano ha acusado al PSOE de mentir y de ser unos "incompetentes" y ha aseverado que la Junta de Extremadura va a continuar trabajando por el regadío de Tierra de Barros y por el bien de todos los extremeños.



"Solamente le vamos a pedir una cosa, que no estorben, que no interrumpan, que no molesten, que dejen de trabajar al gobierno de María Guardiola, que verás cómo lo conseguimos, no con ustedes, que engañaron a todos los extremeños", ha apuntado.



También ha insistido Serrano en que si el anterior gobierno hubiera sido "serio" y "decente" debería haber hecho la reprogramación.



La diputada socialista Piedad Álvarez ha defendido que el proyecto de regadío era "factible" y que tenía financiación y todos los trámites técnicos y administrativos para llevarse a cabo, además de recordar que fue en 2019, con un gobierno socialista, cuando se declaró el proyecto de interés general.



"Había financiación, señora Morán", ha reconocido Álvarez, quien ha dicho que, aunque faltaban una serie de trámites técnicos, estaba todo preparado para que en el primer trimestre de 2024 pudieran empezar los primeros movimientos de tierra en Almendralejo, como se había asegurado desde Vox.



En su opinión, el PP no quiere hacer el regadío porque no quiere el progreso para Tierra de Barros y ha pedido no extrapolar los resultados de las europeas. "No se vengan arriba con las europeas", ha dicho.



Al respecto, ha apuntado que, quizá, cuando los extremeños empiecen a ver su gestión y que viven "instaurados en la mentira" y "excusas" les devolverán "al sitio del que nunca debieron salir".



Por parte de Vox, el diputado Juan José García García ha puesto en valor que con la reprogramación de los fondos del PDR se ha evitado devolver 104 millones de euros de fondos europeos por la "incompetencia" y las "mentiras" del anterior gobierno socialista presidido por Guillermo Fernández Vara.



Así ha considerado que fue "mentira" el "ejemplar traspaso de poderes" del que se "vanagloriaba" el Partido Socialista, ya que "ocultaron información", al tiempo que ha defendido que la reorganización de los fondos se ha hecho para la mejora del sector primario, como Vox y el Partido Popular "siempre han defendido".



En este sentido, García ha criticado la "completa desvergüenza" que el PSOE ha tenido con los regantes de Tierra de Barros, ya que ha "engañado" a estos profesionales y no ha hecho lo que tenía que hacer sabiendo "perfectamente" la situación en la que se encontraba Tierra de Barros. "Han mentido, han mentido mucho, porque el Partido Socialista miente en todo y miente siempre", ha recalcado.



El diputado de Vox ha concluido recalcando que el regadío se va a hacer, "ya sea a tres bandas o sea a una, se va a hacer". "Si el Gobierno de España aporta fondos, serán con los fondos del Gobierno de España. Pero, si no, el proyecto tiene que comenzar porque si no es inviable", ha señalado.



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha preguntado a la consejera que si la Junta se ha puesto un plazo para que el regadío de Tierra de Barros sea una realidad y dar certidumbres a los regantes y ha mostrado su temor ante el hecho de que se convierta en un "Valdecañas 2.0".



Asimismo, De Miguel ha calificado la situación del regadío como un "caramelito" y que por eso, el gobierno presidido por María Guardiola ha hecho que sea una competencia de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en manos de su socio de gobierno Vox.



También ha considerado "muy lógico" que, ante la negativa de la Comisión Europea de financiar el proyecto, se hiciera esta modificación de crédito para evitar que estos fondos se pierdan, aunque ha reprochado que no se haya explicado esto con anterioridad a los agricultores.



"Ustedes sabían que esto iba a suceder y ustedes lo han querido esconder en vez de ir de frente y explicar las motivaciones con claridad de esta modificación de crédito", ha aseverado, además de insistir en que estos 104 millones de euros deberían ir destinados al sector primario de la comarca pacense de Tierra de Barros.