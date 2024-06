Vox responde a Guardiola que quiere el regadío de Tierra de Barros "sí o sí"

Ep.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha reiterado que su formación apuesta por poner en marcha el proyecto de regadío de Tierra de Barros con o sin financiación del Gobierno y de la Unión Europea.



Por tanto, Vox quiere "sí o sí" continuar con este proyecto, y de hecho espera que "cuanto antes" se comience a "trabajar en serio" en el mismo y que cuente con presupuesto "encima de la mesa", frente a las palabras pronunciadas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien ha señalado en el Pleno del parlamento regional este jueves que el proyecto, debido a su coste, "tiene que financiarse como mínimo a tres bandas".



Fernández ha señalado que su postura "no se ha movido un ápice" desde que el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, y posteriormente respaldado por el consejero, Ignacio Higuero, designado por Vox como parte del acuerdo del gobierno de coalición con el PP que sustenta a Guardiola, condicionase la aprobación de los Presupuestos de la Junta para 2025 a que este proyecto contara con financiación.



"Nuestro compromiso es que el regadío Tierra de Barros salga adelante sí o sí", ha remarcado el diputado de Vox, quien ha añadido que se harán "por supuesto" con fondos autonómicos y "si llegan fondos del Estado, pues estupendo, pero si no llegasen tendría que hacerse con fondos autonómicos".



En este sentido, espera que "la razón, aunque es mucho esperar seguramente, llegue al Gobierno de España" y que un proyecto declarado de interés prioritario sea refrendado económicamente, que "es como se hacen las cosas: con dinero".



Pero, en cualquier caso, ha remarcado, el compromiso de Vox con Tierra de Barros es "inequívoco", para posteriormente añadir que el objetivo es que la infraestructura "se haga", y si es con fondos de diferentes administraciones, pues "fenomenal".



En este punto, ha apuntado que "los fondos europeos están totalmente coartados, por lo menos hasta ahora", por lo que solo quedan "la vía nacional y la vía regional", de modo que si "si no hubiese vía nacional tendría que ser por la vía regional exclusivamente", ha insistido.



"Si tenemos dinero de todas las administraciones, mejor. Si solo podemos contar con la autonómica, tenemos que tirar para adelante con la autonómica", ha abundado Fernández, quien ha apuntado que no puede responder hasta cuando se va a esperar la participación del Gobierno en el proyecto, para añadir que "la intención de Vox es que se empiece a trabajar en serio y se ponga presupuesto encima de la mesa cuanto antes".



El portavoz de Vox se ha referido a esta cuestión al ser preguntado en una comparecencia en la que ha anunciado un recurso de reconsideración para que la Mesa de la Asamblea admita a trámite la comparecencia de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, para aclarar su actividad en la Diputación de Badajoz.