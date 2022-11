Gil Rosiña recalca que si algo no funciona en la ley del 'sí es sí' debe arreglarse

Ep.



La consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha recalcado que "lo más inteligente" es que si en la nueva ley del 'sí es sí' algo "no funciona" debe arreglarse porque la normativa surgió para "todo lo contrario", y ha pedido a los responsables públicos que no se haga "un ruido innecesario" sobre el asunto.



Gil Rosiña ha señalado que le parece bien que se revise la ley porque la motivación del legislador y del Gobierno de España "era dar la mejor respuesta posible" a las víctimas de la violencia contra las mujeres.



"Teníamos a la sociedad española gritando que las manadas no debían tener cabida en nuestra sociedad y que las manadas no pueden quedar impunes en nuestra sociedad y que la violencia sexual es una violencia creciente en mujeres víctimas y en agresores cada vez más jóvenes, que también tiene que ser una preocupación importante para todos los poderes del Estado", ha recordado.



Respecto a cómo se tiene que enmendar la ley ha señalado que "no" lo sabe porque ella es una dirigente política y "eso lo tendrán que arreglar los que saben". No obstante, ha aplaudido el anuncio del Tribunal Supremo de establecer "una solución de urgencia", y ha añadido que "no" comparte las críticas al Poder Judicial.



"Yo no comparto en absoluto que unos poderes del Estado ataquen a otros. Creo que tenemos que tener altura de miras, responsabilidad institucional y tenemos que trabajar respetando la división competencial pero mirándonos a la cara, porque las mujeres víctimas de la violencia de género y sexual confían en la mejor respuesta de las instituciones de este país", ha destacado.



Además, ha apuntado que las instituciones públicas "no defraudar a una sociedad que salió a la calle a gritar que no queremos manadas en nuestra vida y que las manadas no pueden quedar impunes y todo el demás ruido que hagamos con la participación de unos y otros me parece que es un error lamentable que no sienta nada bien al conjunto de la ciudadanía", ha concluido.



Gil Rosiña ha realizado estas declaraciones este viernes en Cáceres tras asistir a la reunión de la Comisión Territorial contra la Violencia de Género, que ha tenido lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (IMEx), para mejorar la atención policial, judicial y social a las víctimas.