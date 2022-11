Extremadura empieza a revisar de oficio las sentencias afectadas por la ley del sí es sí

Ep.



Las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz han comenzado a revisar de oficio todas las sentencias que podrían estar afectadas por la ley del 'sí es sí'. Se ha empezado por las más urgentes que son aquellas cuyos acusados están en prisión y, de momento, en la provincia de Cáceres, no se ha detectado ningún caso en el que se tenga que revisar la pena de oficio, aunque podría pedirse por parte de los propios acusados.



En la Audiencia Provincial de Badajoz también se comenzado la revisión de las más urgentes y se han remitido un par de casos a los interesados para posibles alegaciones. En el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tampoco se ha revisado ninguna sentencia de oficio pero, igualmente, los condenados pueden solicitarlo.



De momento, a día de hoy, en Extremadura ningún letrado ha solicitado la revisión de ninguna sentencia, ni tampoco ningún juez ha resuelto en ese sentido, pero "es absolutamente ineludible que los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma rescatarán todos los delitos contra la libertad sexual, y tendrán que comprobar y ver si es necesaria o no esa revisión de la duración de la pena", ha indicado la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena.



Tena ha recordado que la ley del sí es sí ha cambiado las penas en algunos delitos y "por consiguiente, hay obligación legal conforme al artículo 2.2 del Código Penal de proceder de oficio a la revisión de esas condenas", aunque la revisión "no quiere decir que se vayan a modificar", ha añadido, pero "sí comprobar si es necesaria una modificación o no".



"Revisar no es sinónimo de modificar", ha insistido la presidenta del Alto Tribunal extremeño, quien ha incidido en que, si se comprueba que hay que modificar la sentencia porque por el delito que se le condenó corresponde una pena menor, "es obligación del juez proceder a esa modificación", y si la pena es mayor, se deja como está.



ROSARIO DE REVISIONES



Así, Tena ha señalado que habrá "un rosario de revisiones" de sentencias a lo largo de los próximos meses y ha confirmado que se ha empezado por aquellas que los condenados llevaban mayor tiempo de cumplimiento de pena de prisión porque una "hipotética rebaja" podría conllevar la puesta en libertad si la pena que, en función de la nueva normativa le correspondería, fuese inferior y "ya la tuviera cumplida".



En cuanto a la estimación de cuántas revisiones de sentencias se podrán realizar en Extremadura, Tena ha dicho que es "muy difícil" de calcular porque "hay que revisar todas las penas que no estén definitivamente cumplidas", y habrá que remitirse a todos los procedimientos anteriores cuyas sentencias se hubieran dictado hace 10, 13 ó 15 años y que todavía se esté cumpliendo la pena, por lo que "es muy complicado tener un número exacto".



Al ser preguntada por las consecuencias que está reportando la nueva ley del sí es sí, Tena ha recordado que los jueces se limitan a constatar lo que pone en la ley realizada por el poder legislativo. "Ellos tienen su función y optan por distintas opciones, aprueban las leyes, las publican y nosotros las aplicamos", ha sentenciado.



No obstante, sí ha defendido respecto a las críticas del Ministerio de Igualdad sobre los jueces, que "en Extremadura, actualmente, todos los jueces que tienen competencias sobre la mujer, tanto juzgados de primera instancia e instrucción como jueces de lo Penal y magistrados de las secciones penales de la Audiencias Provinciales, tienen todos formación en violencia sobre la mujer", ha concluido.



Respecto a la posible modificación de la actual ley del sí es sí, la presidenta ha insistido en que se trata de una labor legislativa y ha incidido en que las leyes no las hacen los jueces y solo se limitan "a aplicarlas e interpretarlas con los resortes y los controles que el legislador da y, cuando no se está de acuerdo con una resolución judicial, se recurre y, a partir de ahí, lo que el legislador tenga que hacer yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer", ha señalado, aunque sí ha pedido "respeto" al ámbito de actuación del poder judicial.



Tena ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios sobre este asunto tras asistir en la sede del TSJEx en Cáceres a la reunión de la Comisión Territorial contra la Violencia de Género, que tiene como objetivo mejorar la atención judicial, policial y social a las víctimas.