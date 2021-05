Monago: El PP es la "casa común" para todos los que no están "cómodos" con el Gobierno

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este miércoles que el PP es la "casa común" de todos los ciudadanos que no se encuentran "cómodos" con el Gobierno de Sánchez.



De esta forma, el líder de los 'populares' extremeños ha asegurado que, tras las elecciones autonómicas de Madrid celebradas este pasado martes, hay una "alternativa real al sanchismo" que "sólo tiene un camino: el Partido Popular y Pablo Casado".



Así pues, Monago ha felicitado a Isabel Díaz Ayuso y al PP de Madrid por "su gran victoria electoral, sin paliativos" y ha valorado que los madrileños "dieron una respuesta ejemplar en una cita clave para el futuro de Madrid y de toda España".



Y es que, en su opinión, el hecho de marcar un récord de participación es "fiel reflejo de que la libertad se ha traducido en votos y los ciudadanos han ido con mucha energía a las urnas para hablar".



En este sentido, Monago ha manifestado que este martes hubo una "lección de democracia de la gente y la mayoría, pero la mayoría de verdad", refiriéndose a "la gente normal, la de la calle, de las familias que han sufrido, las empresas y los autónomos que depositaron su confianza de manera casi unánime en el PP para marcar un nuevo rumbo con el que salir de esta crisis".



El líder del PP extremeño también ha recordado que el proyecto de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular es un proyecto "valiente, desde la concordia y basado en los valores constitucionales que han hecho fuerte a nuestro país".



Por ello, los ciudadanos han castigado "fuertemente" a Pedro Sánchez y al PSOE, a "una forma de hacer política que laminaba al rival. Que imponía sobre los demás. Que dejaba a un lado la concordia para tensionar a la sociedad".



Una estrategia que, según informa el PP en una nota de prensa, los ciudadanos han castigado "dejándoles claro que ya no es solo que no les quieran como gobierno, sino que ni siquiera les quieren como alternativa", recordando que el Partido Socialista ha pasado a ser la tercera fuerza política en Madrid tras las elecciones autonómicas.



Por último, Monago ha finalizado afirmando que "se ha abierto el camino" porque en estos comicios "los madrileños hablaron alto y claro", al tiempo que ha mostrado su confianza en que "pronto" lo puedan hacer el "resto de los españoles".