Extremadura registra su primer día sin fallecidos por Covid-19, desde inicio estado alarma

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado este pasado domingo su primer día sin fallecidos por el nuevo coronavirus, desde que se declaró el estado de alarma a mediados del pasado mes de marzo.



Así se recoge en el informe diario de la Dirección General de Salud Pública, que no registra ningún fallecimiento por Covid-19 en las últimas 24 horas, y apunta que se han producido cinco nuevos contagios, por lo que la región acumula 2.849 casos positivos confirmados por PCR.



En concreto, la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia en Extremadura es de 460, señala este informe, que recoge además que en la última jornada se han producido 18 nuevas altas epidemiológicas, por lo que se acumula un total de 2.090 pacientes curados.



Además, en los hospitales extremeños hay 161 pacientes ingresados, de los que 22 están en UCI, mientras que hay 1.011 personas en aislamiento domiciliario y 449 sanitarios del SES se han infectado, de los que 314 ya están curados.



DATOS POR ÁREAS DE SALUD



Así, y en cuanto a los datos por áreas de salud, la de Cáceres acumula un total de 1.329 casos positivos confirmados por PCR, y registra 238 fallecidos y se han curado 737 personas.



Además, 645 pacientes permanecen en aislamiento domiciliario y 171 sanitarios han dado positivo, de los que 121 están curados, y tiene 89 pacientes hospitalizados, de los que ocho están en UCI.



Por su parte, el Área de Salud de Badajoz registra 436 casos positivos confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia. Han fallecido 36 personas desde el comienzo de la pandemia. Ha dado 379 altas epidemiológicas y tiene 47 pacientes aislados en domicilio. Tiene 45 sanitarios del SES que han dado positivo en PCR, de los que 41 ya están curados. 11 pacientes permanecen ingresados, de los que tres están en UCI.



Así, en el Área de Salud de Mérida hay 231 pacientes positivos confirmados por PCR. Acumula 29 fallecidos y ha dado 261 altas epidemiológicas. Tiene 12 pacientes aislados en domicilio, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



El área de Mérida acumula 23 sanitarios contagiados, de los que 19 ya han recibido el alta. Tiene 14 pacientes hospitalizados, de los que siete están en UCI.



En cuanto al Área de Salud de Plasencia, registra 317 pacientes positivos por PCR, y acumula 69 fallecidos y 228 pacientes curados, mientras que en aislamiento domiciliario hay 166 personas. Registra 102 sanitarios contagiados, de los que 49 se han curado. Tiene 19 pacientes en el hospital, de los que dos están en UCI.



El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena suma 213 pacientes positivos por PCR. Acumula 21 fallecidos y 222 pacientes curados. Hay 18 personas aisladas en domicilios. Acumula 58 sanitarios contagiados, de los que 48 ya están curados. Hay 16 hospitalizados, dos de ellos en UCI.



Respecto al Área de Salud de Navalmoral de la Mata, registra un total de 182 casos positivos confirmados por PCR. Acumula 45 fallecidos y 146 pacientes curados. En aislamiento domiciliario hay 64 personas. Tiene 23 sanitarios que se han contagiado, de los que 15 han recibido el alta epidemiológica. 12 pacientes permanecen ingresados en el hospital.



El Área de Salud de Coria acumula un total de 92 positivos confirmados por prueba PCR, y registra 17 fallecidos y 87 pacientes curados. Hay 39 personas en aislamiento domiciliario. Acumula 16 sanitarios positivos por Covid-19, de los que 11 están curados. No tiene pacientes con Covid-19 ingresados en el hospital.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 49 casos positivos confirmados por PCR desde el comienzo de la pandemia, acumula cinco fallecidos y 30 pacientes curados. 20 personas permanecen en aislamiento domiciliario. Acumula 11 sanitarios contagiados, de los diez están curados. No tiene pacientes hospitalizados por esta enfermedad.