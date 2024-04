UGT y CCOO pedirán el 1 de mayo en Extremadura pleno empleo y mejoras salariales

Ep.



Los sindicatos UGT y CCOO en Extremadura saldrán a la calle el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para pedir pleno empleo, mejoras salariales y la reducción de la jornada laboral.



Las secretarias generales de UGT y CCOO en la región, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente, han presentado este jueves la manifestación con motivo del Primero de Mayo, que saldrá a las 12,00 horas desde la Rotonda del Puente Lusitania en Mérida.



Ante la misma, Sánchez ha animado a la participación para reivindicar los derechos de los trabajadores y que éstos se consoliden, ya que no permitirán que "retrocedan".



"Estemos juntos el 1 de mayo y llenemos las calles de banderas de la UGT y de Comisiones Obreras para seguir pidiendo lo que creemos que es justo", ha recalcado.



Por su parte, Chacón ha criticado la puesta en marcha en Extremadura de "políticas liberales" que van "en contra de la mayoría social" y de la clase trabajadora, por lo que ha instado a la ciudadanía a salir a las calles "en mayoría" en este Primero de Mayo.



"Instamos a la ciudadanía en general, a la clase trabajadora en particular, que este Primero de Mayo salgamos en mayoría, sobre todo para denunciar estas situaciones y para exigir, lo que decíamos al inicio, pleno empleo, mejoras salariales y reducción de jornada. Es el momento y por eso vamos a estar en la calle Comisiones Obreras y la UGT", ha apuntado.



CONSOLIDAR LOS LOGROS



En su intervención ante los medios, tanto Sánchez como Chacón han coincidido en que se deben poner en valor y en insistir en la importancia de que se consoliden los logros alcanzados en materia laboral y que no se dé ningún paso atrás.



En este sentido, Sánchez ha apostado por seguir bajando las cifras de parados en Extremadura, para lo que es fundamental que las políticas activas de empleo estén centradas en aquellos colectivos que más los necesitan, como los parados de larga duración.



También ha considerado "fundamental" ligar la bajada de la cifra de parados en Extremadura con un proceso de industrialización, teniendo presente las nuevas industrias que se pondrán en funcionamiento en los próximos años.



Por otro lado, y en cuento a la reducción de la jornada, Patrocinio Sánchez ha asegurado que ésta no se rebaja desde hace 40 años y ha señalado que "es el momento de apostar por una jornada de 37 horas y media".



"Nosotros creemos que es fundamental una reducción de la jornada laboral. Primero, porque está claro que lo que hay que hacer es repartir el trabajo y, lógicamente, la gente tiene derecho a conciliar, la gente tiene derecho, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos derecho a tener más tiempo libre", ha asegurado, añadiendo que los sindicatos quieren alcanzar estos objetivos con concertación y diálogo social.



Del mismo modo, la secretaria general de UGT Extremadura ha apostado por seguir subiendo el SMI hasta llegar a los 1.293 euros, cifra que representa el 60 por ciento del salario medio en España según datos de 2022, aunque ha avanzado que si se tarda en negociar la subida el importe se debería actualizar.



En esta línea, ha defendido que la subida del salario "no quiebra" la economía y ha hecho hincapié en que si los trabajadores tienen más capacidad adquisitiva el consumo se reactiva y, por ende, se reactiva la economía.



Por otro lado, Sánchez ha abogado por formar a los trabajadores extremeños con el objetivo de capacitarlos ante la llegada de empresas e industrias importantes, por lo que ha situado como "reto importante" formar a los trabajadores para los nuevos empleos que van a surgir, así como que el Sexpe funcione como un organismo que "realmente oriente y facilite" la inserción laboral.



En el turno de Chacón, la secretaria de CCOO Extremadura ha tenido palabras de recuerdo para el pueblo portugués en el 50 aniversario de la Revolución de los Claves y ha recalcado que "pocos derechos puede haber en la clase trabajadora" cuando continúan con conflictos bélicos, masacres o genocidios.



Por ello, ha considerado necesario hacer un "llamamiento contundente" a la Unión Europea para que se pronuncie como agente de paz, ya que con las guerras no se solucionan los conflictos. "La palabra es la que puede salvar a este mundo y no las guerras", ha aseverado.



Respecto al lema escogido para la manifestación de este año, Chacón ha abogado por la mejora de los salarios ante los "ingentes beneficios empresariales", mientras que en cuanto a la reducción de la jornada ha apostado por que España se vaya aproximando en este sentido al modelo europeo de cara a conseguir las 35 horas semanales.



"Estamos en el momento de conseguir ese pleno empleo para todos los trabajadores y trabajadoras", ha asegurado, además de insistir en la necesidad de alcanzar empleo de mayor calidad y que la temporalidad se vaya reduciendo.



Del mismo modo, entre los retos a conseguir, Chacón ha incluido conseguir una reforma fiscal que apele a la corresponsabilidad, porque, como ha dicho, sin recursos públicos es "difícil mantener servicios sociales y servicios públicos de calidad", además de considerar necesario mantener la agenda social puesta en marcha por el Gobierno de España.



También ha apuntado que es necesario trabajar en una estrategia de cuidados, así como fomentar las escuelas y centros educativos públicos y gratuitos, ya que los recursos públicos tienen que estar "no para dar negocio a las empresas privadas". "Y eso también es una llamada que hacemos a nuestra comunidad", ha añadido.



Finalmente, Chacón ha considerado que una "asignatura pendiente" sigue siendo la vivienda asequible, ante lo que ha añadido que si se quiere que se asiente la población se necesita empleo de calidad, pero también vivienda a un precio razonable.



En otro orden de asuntos y preguntadas por la falta de trabajadores en determinados sectores, las secretarias generales de UGT y CCOO en Extremadura han negado esas afirmaciones y han asegurado que esa dificultad en la contratación obedece a jornadas y salarios que no son "justos".