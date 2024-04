Unidas se "solidariza" con Sánchez, porque Podemos sabe lo que es "sufrir el lawfare"

Ep.



La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha trasladado su "solidaridad" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha incidido en que Podemos sabe "muy bien" lo que es "sufrir el lawfare".



"No puede ser que la política se haya convertido en este lodazal, en el que algunos, cuando no consiguen llegar al poder de manera legítima, pues lo hacen a través de acoso, de bulos, desinformaciones y, sobre todo, de lawfare, de utilizar a los jueces corruptos para intentar derribar a los rivales políticos", ha señalado.



De Miguel hecho estas declaraciones al día siguiente de que Sánchez anunciase por sorpresa que se retira unos días de la vida pública para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno después de que un juez abriese diligencias contra su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.



De igual modo, De Miguel, momentos antes de comenzar el pleno en la cámara autonómica, ha recalcado que, aunque Sánchez, en su carta, decía que "no había habido precedentes" de esta situación, ha apuntado que esto "no es así", ya que su formación sabe "muy bien lo que es sufrir el lawfare".



Así, ha incidido en que han tenido "más de 20 causas abiertas que han sido archivadas", toda vez que "ni había financiación ilegal" y "ni había niñeras, ni nada", además ha añadido que tanto Pablo Iglesias como Irene Montero, cuando eran vicepresidente del Gobierno y ministra, fueron "acosados en su domicilio con tres criaturas pequeñas por hordas fascistas durante 11 meses".



"Sabemos muy bien por lo que está pasando el señor Pedro Sánchez y, precisamente, creemos que todos los demócratas debemos poner pie en pared para decir que esto no se puede permitir", ha asegurado.



En este punto, ha hecho hincapié en que se cuenta con el ejemplo de Portugal en el que se "cargaron al presidente Antonio Costa a través de lawfare, de denuncias falsas" y ahora "gobierna la derecha" en dicho país. "No lo vamos a permitir", ha asegurado.



Finalmente, ha considerado De Miguel que esta situación debe hacer que todos los representantes públicos reflexionen, pero ha reconocido que "no es lo mismo tener una denuncia de un pseudo sindicato cuyo presidente ha estado condenado por extorsión, como es Manos Limpias, que tener una denuncia de la Agencia Tributaria y de Hacienda. No es lo mismo".