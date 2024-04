Guardiola pide a Sánchez que dimita "ya" si realmente lo quiere hacer

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, que deje de "enfangar" y de meter al país en la "inestabilidad", y que dimita "ya" si realmente es lo que quiere hacer.



"La verdad es que cuando alguien quiere dimitir no escribe una carta anunciando que va a dimitir y deja a todo un país en la inestabilidad durante cinco días... Si alguien quiere dimitir, que dimita, que dimita ya", ha espetado.



Además, ha considerado que "lo que tiene que hacer" en verdad Sánchez es "dar explicaciones sobre la multitud de tramas que le rodean y de tanta irregularidad que le afecta no sólo a su partido sino a él y a todo su entorno", ha señalado Guardiola en declaraciones a los medios a su llegada este jueves al pleno de la Asamblea, en Mérida, tras la publicación de la carta de Sánchez en la que anunció que se tomaría hasta el lunes para reflexionar su continuidad como presidente.



Al respecto, la presidenta extremeña ha tachado de "bochornoso" lo que está haciendo al jefe del Ejecutivo central. "La verdad es que me parece bochornoso. Yo creo que Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es lo que considere que tiene que hacer pero tiene que dejar de enfangar la política, tiene que dejar de demonizar a la oposición, a los medios de comunicación", ha dicho.



En este sentido, Guardiola ha lamentado que Sánchez con su postura "está imitando a Puigdemont... Habla de 'lawfare', habla de los medios de derecha, la derecha mediática", algo que a su juicio "la verdad es que es lamentable".



Con ello, ha considerado que "los españoles y especialmente una tierra como Extremadura lo que necesitan es un presidente serio, un presidente que de verdad se preocupe por los problemas de la gente y que no genere esa inestabilidad política y social", ha añadido.



"Estamos en los medios internacionales... La verdad es que es lamentable... La gente está muy cansada de guerra-civilismo y de polarización... Lo que tiene que hacer es dar explicaciones sobre la multitud de tramas que le rodean y de tanta irregularidad que le afecta no sólo a su partido sino a él y a todo su entorno... Me parece triste, la verdad, la situación", ha espetado.



RECLAMA "SERIEDAD" EN LA POLÍTICA



Por otra parte, sobre si Sánchez considera al 'popular' Alberto Núñez Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal, como 'colaboradores necesarios' de su situación actual, Guardiola ha insistido en su consideración de que "lo que pretende (el presidente del Gobierno) es enfangar la política y poner a su nivel al resto de personas que nos dedicamos a servir a la gente que estamos aquí por una verdadera vocación de servicio público".



"La verdad, me parece muy triste... Hoy es un día triste para la gente que nos dedicamos a esto y sobre todo para todos los españoles... La verdad, necesitamos seriedad en la política... Estamos aquí para trabajar, para mejorar la vida de la gente, esto no va de nosotros, va de los demás", ha espetado la jefe del Ejecutivo extremeño.



Finalmente, preguntada sobre qué cree que va a comunicar Pedro Sánchez el próximo lunes, María Guardiola ha dicho: "Pues no lo sé... La verdad es que cuando alguien quiere dimitir no escribe una carta anunciando que va a dimitir y deja a todo un país en la inestabilidad durante cinco días... Si alguien quiere dimitir, que dimita, que dimita ya".