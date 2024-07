El Festival amplía la cultura grecolatina por la ciudad con el programa 'Agusto en Mérida'

Un año más, el Festival de Mérida apuesta por extender la cultura clásica a través de acciones lúdicas y artísticas que forman la programación de 'Agusto en Mérida'.

En concreto, en la edición de este año, la iniciativa comprenderá seis talleres de montaje y trece representaciones, que dieron comienzo este pasado lunes en el Templo de Diana, el Pórtico del Foro, Plaza de las Pontezuelas, el Teatro María Luisa y el Parador.

A esto se le unen los cuatro espectáculos incluidos en los proyectos 'El festival conquista espacios' y 'Agustito en Mérida', que se podrán disfrutar en el Parque Acueducto de San Lázaro, la Plaza Ermita de La Antigua, el Anfiteatro Parque Avenida Antonio Campos Hoyos, la Plaza de Plantonal de Vera y la terraza del Pub Barocco.

Todos los detalles del programa los han dado a conocer este martes el director del Festival, Jesús Cimarro, quien ha estado acompañado por el el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y Javier Llanos, Raquel Bazo, Juan Carlos Tirado y Juan Carlos T. Aguilar, coordinadores del proyecto.

Ante los presentes, el máximo responsable del certamen emeritense ha destacado que la programación se extiende y "sale de los muros del romano para seguir disfrutando de la cultura clásica en otros espacios".

Cimarro también ha destacado la labor, un año más, de TAPTC? TEATRO dirigiendo y coordinando esta programación, que se extenderá hasta el 20 de agosto, según informa la organización del Festival en una nota de prensa.

Por su parte, Francisco Palomino ha afirmado que el Festival de Mérida es un certamen abierto tanto en espacios como en disciplinas artísticas, que mira al mundo con las presentaciones en Nueva York y Lisboa, pero es con el proyecto Agusto en Mérida cuando este certamen se "irradia a toda la ciudad y a toda la ciudadanía" emeritense, según detalla la Junta.

Mientras, el alcalde emeritense ha subrayado el hecho de que este año el programa "crece, en participantes y en rincones", por lo que "la cultura sigue desparramándose como algo inherente la ciudad de Mérida". "Y esto tiene unos claros responsables: el esfuerzo de programación del propio certamen y el trabajo incansable de TAPTC? Teatro”, ha subrayado.

Según sus palabras, 'Agusto en Mérida, “un festival dentro del Festival, en el que participan cerca de 200 actores y actrices aficionados, llenará de teatro calles y plazas, no sólo del entorno monumental de la ciudad, sino también por nuestros barrios, ofreciéndonos sus espectáculos de temática grecolatina".

"Porque desde el Ayuntamiento de Mérida ha sido un empeño constante en que este tipo de representaciones teatrales lleguen a los barrios, y este año se da un paso más con el proyecto ‘El Festival Conquista Espacios”, ha subrayado el máximo regidor de la capital extremeña.

Finalmente, Rodríguez Osuna ha destacado que “de esta manera, conseguimos que la cultura, con sello emeritense, llegue a todos los rincones de la ciudad con una ambiciosa programación de representaciones teatrales que complementan la amplísima oferta del Festival de Mérida y con sello emeritense”, según informa el Consistorio emeritense.

AMPLIO ABANICO DE DISCIPLINAS

Por tanto, el programa de 'Agusto en Mérida' ofrece un amplio abanico de disciplinas escénicas dirigidas por el habitual equipo de directores del proyecto Javier Llanos, Raquel Bazo, Juan Carlos Tirado y Juan Carlos T. Aguilar, al que se unen directores de escuelas teatrales de Badajoz, Cáceres y de la propia Escuela de Teatro TAPTC?.

Así pues, en la presentación, Javier Llanos ha desgranado el programa de esta actividad explicando cada representación y taller mientras que Juan Carlos T. Aguilar ha explicado las actividades que engloban 'Agustito en Mérida', que tendrá lugar todos los martes, a las 22:30 horas en la terraza del Barocco, más conocido como el 'Rincón de los Poetas' y de esta manera "atraer a un nuevo público".

Por otro lado, Raquel Bazo ha destacado que hay una serie de espectáculos con entradas y un precio, de 6 euros, "para cubrir gastos y reservar asientos".

En esta línea, Juan Carlos Tirado ha invitado a los amantes de la cultura a venir a Mérida durante todo el año porque es una ciudad con una oferta muy extensa y variada.

PROGRAMACIÓN DE 'AGUSTO EN MÉRIDA'

La importancia de extender el Festival más allá de los espectáculos habituales, lleva a la búsqueda de nuevos espacios para representaciones teatrales de pequeño formato, danza, campo de voluntarios y teatro para los niños, entre otros.

En esta edición, en la que la escuela de teatro invitada es SKENE, de Badajoz, se incluyen las representaciones del proyecto europeo DANCING HISTORY, con la participación de las compañías La cantera flamenca, IlDance, 420People y el IES Santa Eulalia.

Y, como invitado del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, participa el Grupo Párodos, del IES de Tallarrubias y cuenta con la participación del Campo del Voluntariado "Festival de Mérida" IJEX.

Las diferentes actividades del programa contarán con más de 100 actores y actrices aficionados, alumnado de Escuelas de Artes Escénicas y dirigidos por profesionales. Así, se podrán ver títulos teatrales como 'Morfeo', 'Icarus', 'Spartois', 'Hécuba', 'La caja de pandora', 'Electra', 'Bacantes', '50.000 pesetas', 'Agamenón Vengado', 'One Day We will be statues', 'Quimera', 'Lysístrata', 'Clytemnestra en la balanza' y 'Orestes, sé fuerte'.

Finalmente, en las secciones de 'El Festival Conquista Espacios' y 'Agustito en Mérida', el público podrá disfrutar de 'Heroidas', 'Calígula', 'Dioni, cronista Rosa del Olimpo' y 'El Hombre Laureado'.