Transcribir el texto de un vídeo: ¿merece la pena delegar?

Mucho se habla en los últimos tiempos de la idoneidad de transcribir el texto de un vídeo a través de empresas externas, sobre todo en esas profesiones más relacionadas con el ámbito de la comunicación: periodismo, gabinetes, directores de prensa, etc. Pero, ¿realmente merece la pena? ¿Es tan rentable confiar en profesionales para llevar a cabo un trabajo que, mal que bien, puede hacer cualquiera a base de paciencia y muchas horas?

La conclusión de los analistas y expertos suele ser que sí, que merece la pena. Y para justificar su respuesta suelen aportar varios argumentos.

LA CALIDAD

Por mucho que la de transcribir el texto de un vídeo sea una labor que, en principio, puede llevar a cabo cualquiera, lo cierto es que nunca nadie que no tenga experiencia podrá realizarla como un profesional. ¿Y quién no quiere contar con la mayor calidad posible en su empresa o trabajo?

INCLUSIÓN

Cuando la duda ya no es entre si realizar la transcripción por cuenta propia o confiarla a un profesional externo, sino cuando se establece entre realizarla o no, la respuesta no puede ser más clara: siempre hay que transcribir el texto de un vídeo.

La razón principal es que ayuda a profundizar un poco más en la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Para ellas, las redes sociales e internet siempre han sido un método de integración, y esto deben mantenerse igual. Y transcribir siempre el texto de un vídeo es pensar en estas personas, pensar en que se le están otorgando herramientas para su independencia personal.

RAZONES DE POSICIONAMIENTO

Otra razón por la que merece la pena delegar y transcribir el texto de un vídeo es porque, a nivel de posicionamiento SEO en Google, el texto puntúa de manera mucho más positiva que la imagen. Y hoy en día, ¿qué hay más importante que la posición en las búsquedas de Google?

Así pues, en una página enfocada en vídeo siempre es buena idea añadir una transcripción de lo que en él se dice. Y si es muy largo, pues para eso están las compañías y freelancers de los que hablábamos anteriormente.

OTRA PERSPECTIVA

Y, por último, ya a nivel de guion en producciones grandes o pequeñas, hay que destacar que el transcribir el texto de un vídeo aporta otro punto de vista diferente a los que trabajan en ellas. Porque no es lo mismo escuchar 20 veces la frase en boca de unos actores que, más tarde, verla en papel.

Los matices, los pequeños errores, a veces se encuentran más fácil y antes en un papel que en la voz más bonita del mundo.