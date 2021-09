Somos mucho más que un sex shop o tienda erótica

Estamos viviendo un cambio en la forma de pensar y actuar frente a la sexualidad, el siglo XXI ha traído un aire fresco arropado por el auge de los movimientos feministas y de respeto de los colectivos LGBTIQ.

Es cierto que la sexualidad siempre ha estado en nuestras vidas, siempre ha sido parte de la naturaleza humana y es uno de los grandes placeres que se pueden disfrutar; pero el problema es que en el pasado, y todavía ahora, el disfrute de la sexualidad era un tema tabú, del que poco se hablaba y nada se educaba.

Esta nueva mentalidad y libertad que está renaciendo es un proceso que esperemos que sea imparable; pero que necesita de la ayuda de tod@s de forma colectiva e individual. Y con el afán de sumar y hacer crecer este proceso de cambio surge La Cesta del Placer.

La Cesta del Placer surge del deseo de ayudar a cualquier persona que quiera redescubrir su sexualidad, disfrutar de la que ya tiene o explorar nuevos horizontes.

Aunque como empresa lleva muchos años en el sector, La Cesta del Placer es una recién llegada que trae consigo la experiencia y bagaje del pasado; pero que surge con una nueva imagen, mentalidad y mayores fuerzas para compartir con tod@s los secretos a voces de disfrutar del placer sexual (tanto en compañía como a solas!!!).

¿Qué tiene de diferente La Cesta del Placer?

Es algo sencillo y complicado a la vez, uno de los objetivos principales es la transparencia y claridad para con cualquiera que se asome a nuestras pantallas, ya sea por el ordenador, móvil o tablet, en nuestra web o nuestras redes sociales, lo importante es que tengan toda la ayuda e información para descubrir nuevos productos que les ayuden a disfrutar y ser más felices.

Somos una empresa, eso es evidente, y eso nos obliga a cumplir con todas las leyes y la burocracia que se establece; pero tratamos de irnos adaptando para que eso no afecte a la cercanía y facilidad con la que un cliente tiene que acercarse a este tipo de juguetes; si, juguetes, porque la intención es jugar y alcanzar una felicidad cada vez mayor.

Para la búsqueda de esa felicidad La Cesta del Placer investiga por todo el mundo los artículos más novedosos y de mayor calidad, intentando siempre que los precios sean asequibles para todos los bolsillos. Podrás encontrar juguetes a precios bajos que te permitirán conocer ciertas áreas del placer que ahora no conocías, y si te gusta…podrás ir más allá con productos más completos que hará aumentar las sensaciones y alegrías.

Libertad y disfrute con la mayor discreción.

La sexualidad y la forma de vivirla es algo personal, que cada un@ la siente y disfruta de la forma que desea. La Cesta del Placer busca ayudar a aumentar todas las forma de sexualidad y que tod@s nos sintamos libres de vivirlas a nuestra manera.

Pero esto no está reñido con la discreción, debemos compartir nuestra forma de vivir el sexo y el placer con quién nosotr@s decidamos (y cuando decidamos); por lo que la confidencialidad y discreción es uno de los pilares de La Cesta del Placer; que no solo realiza los envíos sin ningún distintivo que identifique lo que se ha comprado ni a qué empresa, sino que está trabajando para facilitar los medios de envío más actuales, que en algunos casos evitarán que tengas que ver a alguna persona a la hora de recibir tu paquete (si eres muy tímid@ no tienes porqué dejar de tener tu juguete).

¿Dudas…..? ¡¡¡Pregunta lo que quieras!!!

La web dispone de un chat para que puedas preguntarnos cualquier duda que tengas a cerca de los juguetes y recibirás una respuesta lo antes posible, hay dudas que requieren un tiempo de reflexión a la hora de responder, no tendrás una respuesta automatizada….no hay robots detrás de La Cesta del Placer, son personas como tú que, aún con una gran experiencia y formación, requieren de su tiempo para brindar el mejor servicio.

Igualmente puedes preguntar y comentar lo que quieras en las redes sociales, nos encanta que la sexualidad sea algo que podamos compartir de forma abierta, aunque sea una impresión, un deseo, una experiencia,….o un simple emoji ????

Solo queda una cosa, que tod@s disfrutemos y seamos más felices, que cada día la sexualidad sea algo más natural y cotidiano libre de tabús y clichés. La Cesta del Placer espera que encuentres la felicidad y disfrutes con cualquiera de los juguetes que ofrece en su cuidado y extenso catálogo. ¿Te atreves a probar?