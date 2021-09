Envío de correos electrónicos añadiendo vídeos para campañas de marketing digital

Dentro de las muchas estrategias de marketing digital que se ofrecen en el mercado en estos momentos, una de las más extendidas por su sencillez y efectividad es el email marketing. Los correos electrónicos pueden llegar de forma masiva a miles de usuarios y por ello es imprescindible cuidar al detalle los mensajes y su imagen. Una de las últimas opciones con respecto al envío de correos promocionales es la inclusión de elementos visuales en los mismos que se reproduzcan de manera automática.

Existe una plataforma cuyo programa permite integrar vídeos de todo tipo en los correos electrónicos que se envían de manera promocional. Se trata de Viewed vídeo, una forma de alojar todos los vídeos en los correos electrónicos, páginas de destino y campañas de marketing digital.

Viewed vídeo permite la reproducción automática de vídeo en la bandeja de entrada del correo electrónico del usuario. Esta herramienta es bastante interesante para adquirir clientes potenciales de la marca basándose en bases de datos externas y en campañas de venta cruzada. También es excelente para campañas de fidelización de clientes ya existentes.

Cómo usar Viewed

Utilizar Viewed vídeo es bastante sencillo, solo hay que subir el vídeo, copiar el código de inserción del mismo y adjuntarlo en un bloque HTML en el editor de correo electrónico. A partir de aquí la creatividad no tiene límites. Será posible utilizar la plataforma de correo electrónico que ya se tiene para enviar estas campañas. En términos generales se estima que un 85% de los vídeos enviados junto al mailing se verán directamente dentro del correo electrónico de los clientes.

Viewed permite evolucionar en la forma en que las marcas se comunican con sus clientes a través del correo electrónico.

Ventajas de utilizar Viewed

Viewed permite que se utilicen los correos de vídeo personalizados para implementar campañas publicitarias impactantes y aumentar así las conversiones de futuros clientes. Este método permite disminuir de manera significativa la tasa o porcentaje de rebote (abandonos), y a su vez ayudará a incrementar el tiempo que duran las visitas y, por tanto, permitirá más conversiones de usuarios.

Otra de las ventajas de usar esta plataforma es que el cliente verá cómo puede recuperar carritos de compra abandonados enviando correos electrónicos de remarketing con vídeos personalizados y que pueden verse en tiempo real. De esta manera se puede reconducir a un cliente y volverlo a involucrar con la marca.

Otro beneficio de Viewed es que se pueden retransmitir vídeos en directo a través de email marketing. De esta forma se pueden promocionar los canales de televisión atrayendo a más suscriptores a los eventos en vivo, promocionar canales deportivos, musicales, streaming, etc. además, se pueden crear vídeos personalizados a partir de estos eventos en vido, de manera que se pueden añadir distintos datos al vídeo, puntuaciones, nombres, así como añadir una franja en la parte inferior para realizar una Call to Action (llamada a la acción), para que el usuario clique y vea el programa en directo.

Viewed trabaja y cuenta con la confianza de grandes marcas multinacionales líderes en muchos sectores de la economía, desde bancos y sector financiero y de seguros, cadenas hoteleras y sector turístico, firmas de ropa pret a porter y sector de la moda en general, sociedades deportivas o firmas automovilísticas. Son pioneros en la introducción y reproducción de vídeos en el correo electrónico y la primera empresa del mundo que ha conseguido crear miles de vídeos personalizados basados en datos one to one para campañas de marketing por correo electrónico.