PP pregunta a Gallardo por qué el hermano de Pedro Sánchez no está obligado hacer la Renta

Así, lo ha cuestionado el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, pidiebndo explicaciones sobre las informaciones que apuntan a que el hermano de Pedro Sánchez, trabajador de la Diputación de Badajoz, podría estar ahorrándose en torno a 76.000 euros en impuestos al no tributar en España.

Según Sánchez Juliá, "cómo es posible que un cargo directivo del gobierno socialista de la Diputación Provincial de Badajoz, que cobra más de 55.000 euros anuales no esté obligado, según su propia declaración de Bienes y Actividades, a presentar la declaración de la renta".

El portavoz del PP señala que son "informaciones que, ni la Diputación de Badajoz, ni el PSOE han confirmado pero tampoco han desmentido, y quien calla otorga... ¿Por qué no hace la declaración de la renta en España? ¿Cuál es la explicación? Alguna habrá y debe darla el máximo responsable de la institución donde trabaja el hermano de Pedro Sánchez, es decir, el presidente de la Diputación de Badajoz, que también es el secretario general del PSOE extremeño".

Para Sánchez Juliá, todo lo que rodea al hermano del Presidente del Gobierno es tremendamente oscuro y preocupante, "un proceso de selección donde la entrevista personal la realiza una diputada socialista; la financiación de 133.000 euros por una actuación de ópera que solo tuvo un pase; y una declaración pública donde manifiesta no estar obligado a presentar el IRPF de los años 2021 y 2022. Algo no cuadra porque cobra más de 55.000 euros al año".

En este sentido, ha reiterado que "el presidente de la Diputación de Badajoz, el señor Gallardo, debe dar la cara por decencia política. Es inadmisible que un cargo directivo del Gobierno del señor Gallardo, cobrando fondos públicos, no estuviera tributando en nuestro país. Es inmoral que con todo lo que han mentido desde el PSOE diciendo falacias de favorecer a los ricos en Extremadura, que ahora consientan que evite pagar impuestos en esta tierra para ahorrarse más de 76.000 euros".

Así, Sánchez Juliá ha reiterado que "queremos explicaciones por parte del señor Gallardo: ¿Es cierto que el hermano de Pedro Sánchez, cobrando 55.000 euros de todos los pacenses no tributa en España? Si es así, ¿dónde lo hace y por qué? Si no es así cómo cobrando más del mínimo de 22.000 euros no esté obligado a hacer la declaración de la renta".

Asimismo, el portavoz popular ha asegurado que "solo hay dos escenarios: O no tributa en nuestro país, o ha mentido en su declaración de bienes. En ambos casos el presidente de la Diputación de Badajoz debe dar explicaciones porque aquí hay alguien que se cree el más listo de la clase".