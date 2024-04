DGT prevé unos 153.000 desplazamientos por carretera en Extremadura este puente 1º de mayo

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé alrededor de 153.000 desplazamientos en Extremadura durante la operación especial del puente del 1º de mayo, que arranca este martes, 30 de abril, a las 15:00 horas y finalizará el domingo, día 5, a las 24:00 horas.



Del total de los movimientos, 91.800 pertenecen a la provincia de Badajoz y 61.200 a la de Cáceres, informa la DGT, que apunta que las vías con mayor intensidad de tráfico son la A-5, A-66, la N-430 y la EX -A1.



En España se prevé un total de 8.400.000 desplazamientos por carretera, según ha anunciado el departamento que dirige Pere Navarro, que ha indicado que el operativo será "especialmente intenso" en toda la zona centro del país al ser festivos en la Comunidad de Madrid el miércoles 1 y el jueves 2, y no lectivo el viernes 3.



En cuanto a las previsiones de circulación, a primeras horas de la tarde del martes 30 de abril, Tráfico espera "importantes movimientos" en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, especialmente entre las 16.00 y las 23.00 horas. Además, prevé que el miércoles 1 de mayo continúe el tráfico intenso y retenciones en sentido salida en los accesos a la Comunidad de Madrid, sobre todo entre las 9:00 y las 14:00 horas.



En este sentido, la DGT ha explicado que también se esperan movimientos locales de corto recorrido por tratarse de un día festivo de ámbito nacional, en carreteras de acceso al litoral y de montaña, así como a destinos de ocio cercanos a núcleos urbanos, produciéndose el retorno de este periodo festivo del 1 de mayo a última hora de la tarde en todas las comunidades autónomas excepto la Comunidad de Madrid.



El jueves 2 de mayo se producirán los movimientos habituales de entrada y salida a los grandes núcleos urbanos al tratarse de un día laborable en todas las comunidades autónomas, excepto en la Comunidad de Madrid que celebra este día su fiesta autonómica. Por este motivo, en las carreteras de Madrid y su área de influencia, se originarán trayectos de corto recorrido a zonas de recreo y esparcimiento cercanas a los núcleos urbanos de esta Comunidad, produciéndose su retorno a última hora de la tarde (especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas).



En relación con el viernes 3 de mayo, ha señalado que se producirán los movimientos habituales de entrada y salida a los grandes núcleos urbanos al tratarse de un día laborable y, por la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, se observarán movimientos en sentido salida hacia las zonas de costa y de segunda residencia por el comienzo del fin de semana.



El sábado 4, según ha apuntado la DGT, se podrán producir por la mañana problemas de circulación ya en lugares de destino, por movimientos locales de corto recorrido, en especial en los accesos a poblaciones de costa y carreteras del litoral.



A primeras horas de la tarde del domingo 5 comenzará el retorno, presentándose problemas de circulación (especialmente entre las 13 y las 23 horas) en los principales ejes viarios. Por ello, se instalarán durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación en las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La mancha, Extremadura, Madrid y Murcia que favorezcan la entrada de vehículos a las ciudades.



Para todos estos días , Tráfico cuenta con la total disponibilidad de los medios, tanto humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad) de los que dispone la DGT.



La DGT ha previsto, entre otras medidas, la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria; y el establecimiento de itinerarios alternativos con el objetivo de evitar circular por el centro de la Península.



Además, se paralizarán las obras en las carreteras, tanto para evitar la congestión que puede llevar aparejada una obra al reducir el número de carriles disponibles, como para mejorar la seguridad vial de conductores y operarios; se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.



LLAMADA A LA PRUDENCIA



"Para que todos disfrutemos de estos días de merecido descanso, es preciso recordar, una vez más, que en carretera todos debemos ser responsables en el cumplimiento de las normas", según ha destacado la DGT.



De hecho, el pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó en la sede de la DGT un plan para frenar el aumento en la siniestralidad vial que se ha registrado en el primer trimestre de este año, en el que han fallecido en vías interurbanas 261 personas, 36 personas más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 16% con respecto al mismo periodo del año anterior.



"Al volante o en moto, cero distracciones, cero alcohol y drogas, respeto a las velocidades establecidas en cada tipo de vía y uso de los sistemas de protección obligatorios en cada caso para que no tengamos que lamentar vidas perdidas durante estos días festivos", manifestó.



Por ello, antes de iniciar el viaje, la DGT recomienda poner a punto el vehículo, informarse de las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología y, por supuesto, planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos. Desde las cuentas de twitter @informacionDGT y @DGTes o los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir.