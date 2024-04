Guardiola critica "un Sánchez que quiere un país a su servicio y no servir a su país"

Ep/Rd



Antes de participar en un acto de homenaje a jubilados y fallecidos del SES, la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cuestionado al Jefe del Ejecutivo, con su periodo de reflexión hasta tomar la decisión de continuar al frente del Gobierno nacional pues, mientras se esté hablando de él "se está dejando de hablar de lo importante, los problemas de los ciudadanos".



Así, tras considerar que en su declaración institucional de este pasado lunes Sánchez fue "bastante previsible", ha criticado el "mensaje clarísimo" lanzado a su juicio por el presidente del Gobierno, recalcando que "él quiere un país a su servicio y no servir a su país".



A este respecto, Guardiola ha afirmado que Sánchez evidencia que es "un presidente que quiere acabar con la pluralidad, que quiere acabar con la discrepancia y que está animando a la polarización, a la crispación".



Para la Presidenta de la Junta, "Sánchez hace un llamamiento a la movilización social, una movilización social que yo entiendo que él cree que es su militancia, y está muy equivocado".



Tras reconocer así que ella está "muy cansada" de este "espectáculo" del presidente del Gobierno, ha afirmado que, "desde luego", ella no va a "contribuir a su deseo", subrayando que quiere "dejar de hablar de un Sánchez que ya hemos visto que para algunos de los suyos es el amo y debe pensar que el resto de españoles somos sus siervos".



La jefa del Ejecutivo Regional ha reiterado que "yo quiero hablar de Extremadura, ya lo he dicho, quiero hablar del sistema de financiación autonómica que necesita esta tierra, quiero hablar de las infraestructuras, quiero hablar de la alta velocidad que precisamos, quiero hablar de las inversiones que son necesarias que se acometan aquí para que las empresas puedan venir, quiero hablar de reto demográfico, quiero hablar de jóvenes, de las oportunidades, quiero hablar del sistema extremeño de salud que necesita también la atención por parte de un Gobierno de España serio y con altura política".



En esta línea, María Guardiola ha defendido que "hay más vida más allá de Sánchez y de sus delirios", insistiendo en que, "de verdad, desde el más absoluto respeto y como él dice desde la reflexión y la democracia rechazo absolutamente el espectáculo que a mi juicio se está montando".



Sobre declaraciones del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en las que ha reprochado a Guardiola que estuviese de 'vacaciones', la presidenta de la Junta ha subrayado que "todo el mundo sabe" que ella no ha tenido "vacaciones".



Ha explicado que "todo el mundo sabe que yo no he tenido vacaciones y no es algo de lo que me guste presumir... Las personas todas necesitamos el periodo vacacional para poder trabajar en plena forma y con plena energía... Como bien dice Sánchez y los suyos, detrás de los políticos hay personas".

Además, ha indicado que "soy una persona muy empática, empatizo mucho con el sufrimiento de cualquier persona, desde luego piense o no como yo, sin ninguna duda... No hago diferencias en ese sentido, pero lo que sí he puesto de manifiesto es que cuando alguien de verdad está sufriendo y se quiere ir, se va, y no pone el foco ni en los medios de comunicación que parece ser que sois independientes cuando le alabáis y sois acosadores cuando la información que dais no le gusta, ni en los jueces que (para Sánchez) son fachas con toga cuando lo que hacen es investigar asuntos que le corresponden, le afectan a él y a su entorno".

Para Guardiola, Pedro Sánchez a su juicio "está poniendo en riesgo la democracia", y que ella no quiere "contribuir a este espectáculo, porque mientras estamos hablando de Pedro Sánchez se está dejando de hablar de lo importante, que no es él ni los suyos, que es la gente, los problemas diarios que tienen los ciudadanos", recalcando que, "en este caso, yo estoy aquí para defender los intereses de esta tierra y de todos los extremeños".