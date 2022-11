La Junta convoca los Premios Extremadura Región Emprendedora

Ep.



La Junta de Extremadura ha convocado los Premios Extremadura Región Emprendedora, así como las ayudas para el desarrollo de actividades de promoción del emprendimiento, con el objetivo de fomentar e impulsar la cultura empresarial en la comunidad autónoma.



Junto a estos premios, dotados con hasta 9.000 euros por empresa, también se han convocado unas subvenciones de hasta 5.000 euros para el desarrollo de actividades que promocionen la cultura emprendedora en la región.



Ambas actividades se desarrollarán en el marco del Mes del Emprendimiento, en marzo de 2023, y tienen como finalidad última dotar a la sociedad extremeña de referentes que impulsen la iniciativa emprendedora en una comunidad que cuenta con una serie de condicionantes que la dificultan.



Según ha señalado la directora general de Empresa, Ana Vega, en la presentación en rueda de prensa de ambas convocatorias, publicadas en el Diario Oficial de Extremadura de este pasado jueves, esta falta de cultura empresarial afecta particularmente a los países latino, mientras que en los anglosajones está más arraigada.



En el caso de Extremadura, además, tiene que ver con su tradición agrícola y también con su dispersión geográfica. "Somos muy poca población en un territorio muy extenso", de modo que "cuando hay más población hay mas empresas porque se genera más actividad", y esto, a su vez, produce un "efecto contagio".



Según Vega, la creación de empresas tiene mucho que ver con ese "contagio" y con tener "referentes", de ahí que otorgue tanto valor a es estas actividades porque "en la sociedad extremeña no conoce cuánto talento, cuantas empresas exportan, que están haciendo "las cosas muy bien", con productos y servicios "excelentes", y de los cuáles no la sociedad no se siente orgullosa "porque no se conocen".



En este punto, ha apostado por ir a las escuelas, a institutos, para que se conozca que hay "mucho talento, muchas empresas, muchas mujeres empresarias, y tener esos referentes", sin los cuales es "difícil" y se mantienen "muchos prejuicios", que llevan a pensar que "lo de fuera es mejor, cuando todo el talento lo tenemos aquí y no lo conocemos".



PREMIOS EXTREMADURA REGIÓN EMPRENDEDORA



Estos premios tienen por objeto reconocer a emprendedores con una idea empresarial que pretendan desarrollar en la región, así como a empresas ubicadas en Extremadura que destaquen por su labor en favor del crecimiento económico de la comunidad Autónoma.



Los galardones cuentan con dos modalidades, los Premios Extremadura Emprendedora y Premios Extremadura Empresarial. Los primeros están dirigidos a premiar las mejores ideas de negocio que se encuentren en fase de desarrollo, así como nuevas empresas creadas.



Esta modalidad tiene dos categorías, una para personas emprendedoras con Ideas Empresariales: dirigidos a distinguir proyectos empresariales, promovidos por personas físicas, y que se encuentren en fase de desarrollo en la región.



Por otro lado, Nueva Empresa Extremeña, dirigida a aquellos proyectos empresariales ya constituidos como empresa, que cuenten con centro productivo en Extremadura y se hayan creado en un plazo no superior a 3 años desde la fecha de publicación de la convocatoria.



Por su parte, la modalidad Premios Extremadura Empresarial va dirigida a empresas ya constituidas y operativas en la región, que lleven en funcionamiento al menos tres años.



Esta cuenta con nueve categorías: Premio a la Digitalización Empresarial; Premio a la Sostenibilidad y Eficiencia; Premios a la Iniciativa contra el Despoblamiento Rural; Premio Mujer Empresaria; Premio a la Empresa Naranja; Premio a la Empresa Excelente y Socialmente Responsable; Premio a la Industria Tractora; Premio Generación del Conocimiento; y Premio Empresa del Sector Servicios Generadora de Empleo.



El montante de la convocatoria asciende a 100.000 euros. En cuanto a su distribución, en la categoría Emprendedores con Ideas Empresariales, dentro de la Modalidad Premios Extremadura Emprendedora, se establecen tres premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros cada uno.



Para la categoría Nueva Empresa Extremeña, dentro de la Modalidad Premios Extremadura Emprendedora, se establecen tres premios de 6.000, 4.000 y 3.000 euros cada uno. La Modalidad Premios Extremadura Empresarial se establece un único premio de 9.000 euros, para cada una de las 9 categorías. El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida será de un mes.



AYUDAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN



Por su parte, las ayudas para la realización de actuaciones de promoción y dinamización del Emprendimiento y la Empresa en Extremadura van destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro, con domicilio social en Extremadura, que tengan personalidad jurídica propia y que presten servicios o desarrollen actividades relacionadas con la cultura emprendedora y la empresa en la región.



Son subvencionables las actuaciones de promoción y dinamización deberán estar relacionadas con la promoción, difusión, sensibilización y puesta en valor de contenidos relacionados con el emprendimiento y la empresa, en torno a la marca "Extremadura Región Emprendedora".



Pueden presentar diferentes formatos y enfoque en cuanto a contenidos a desarrollar, tales como celebración de talleres, seminarios, encuentros, jornadas o eventos de cualquier naturaleza, elaboración de publicaciones, contenidos digitales, campaña y cualquier otro recurso o iniciativa dirigida a dar conocer a la ciudadanía y sociedad en general los valores y la importancia de la empresa, favoreciendo así una mayor cultura emprendedora en la región.



Las ayudas consisten en una subvención del 100% de la actividad subvencionable, hasta un límite máximo de 5.000 euros por proyecto y entidad.



El crédito previsto en la convocatoria asciende a 120.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de un mes a partir de este viernes.