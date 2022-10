El Ejecutivo Regional apuesta por bajada tasas y precios públicos y PP y Cs del IRPF

Ep/Rd



La vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha defendido la bajada de tasas y precios públicos en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023, mientras que los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos insisten en una rebaja del IRPF.



La Vicepresidenta ha informado de que se ha explicado a los grupos las líneas puestas en común de forma individual con cada uno de ellos y las políticas que van a financiar las cuentas de 2023.

Según Blanco-Morales, son políticas de gasto orientadas a las clases medias y trabajadoras, al fortalecimiento del tejido productivo, a su transformación y al "efecto multiplicador del gasto"; unas medidas que se verán acompañadas de las contenidas en los Presupuestos Generales del Estado.



Para la Vicepresidenta, el debate sobre el presupuesto debe enfocarse en el "para qué", ya que la Junta quiere hacer unas cuentas para todos los extremeños y para responder a sus necesidades e inquietudes, estableciendo líneas de ayudas o fortaleciendo las políticas en materia de empresas, digitalización o servicios públicos.



Respecto a que algunos gobiernos autonómicos han optado por bajar el IRPF, Blanco-Morales ha defendido que la región, al no optar por esa opción, "no es una isla" y "no lo ha sido nunca" pues, en materia tributaria, "ha dado ejemplo de responsabilidad".



Además, ha matizado que, "de concebir los tributos como lo que son, un factor de redistribución, creando figuras tributarias nuevas (ecotasa, tributo a los bancos) y es que Extremadura tiene un conjunto de beneficios fiscales pensados para las circunstancias objetivas de cada persona, de cada contribuyente".



Debido a ésto, cree que es el momento de hacer el esfuerzo donde "hay que hacerlo", ya que entiende que no se puede caer en la "incoherencia" de pedir al Estado millones de euros mientras se reducen los ingresos con los tributos propios y cedidos de una manera que conduce a un "sistema fiscal Frankenstein".



En esta línea, ha insistido en que la Junta cree que la hacienda española es una "hacienda vertebrada", por lo que no va a "desmembrar" la misma con iniciativas que otros "legítimamente pueden tomar en función de sus circunstancias".



Según Blanco-Morales, "este discurso de que al pagar impuestos el Estado nos roba, es profundamente antidemocrático, profundamente anticonstitucional. El Estado no se forra con la tributación, los contribuyentes soportamos los gastos públicos orientados luego a ayudar a trabajadores, a empresarios, a autónomos, a agricultores".



BAJADA DEL IRPF



Por su parte, los grupos del PP y Ciudadanos han coincidido en su petición de que los Presupuestos Generales de Extremadura contengan una bajada en el IRPF.



La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha afirmado que su grupo sale de la reunión "preocupado" y "decepcionado" porque uno de los puntos de discrepancia y un "escollo que parece insalvable", por parte del Ejecutivo regional es su oposición a una bajada de impuestos.



Así, ha reconocido que, en el encuentro, los 'populares' han hecho un esfuerzo por intentar convencer a la Junta de que "hay que bajar los impuestos a los extremeños", como están haciendo otras comunidades autónomas y también Portugal.



De este modo, ha advertido de que Extremadura no se puede quedar "como una isla" en materia fiscal en un momento trascendente y en el que no se puede "mirar para otro lado" y se ha preguntado que si en un año en el que se cuenta con 700 millones de euros más para las cuentas no se bajan impuestos cuándo se puede hacer.



También, y sobre las políticas de gasto, Teniente ha reconocido que puede haber "encuentros y desencuentros" en esta materia y ha lamentado que la posición de la Junta respecto a la petición de bajada de impuestos esté cada día "más enrocada".

Asimismo, ha incidido en que se están volcando las actuaciones por la vía de las ayudas, algo que tiene "sus riegos", ya que son "lentas" y tienen carga burocrática, lo que hace que sean "disuasorias".



Por su parte, el portavoz de Cs en la Asamblea, David Salazar, ha indicado que su formación seguirá negociando durante los próximos días una bajada del tramo del IRPF para que "los que menos ganan tengan más dinero en el bolsillo".



En este sentido, ha defendido que "ningún gobierno en el mundo ha caído por bajar impuestos a los que menos tienen" ni ha "entrado en bancarrota por ayudar a los que menos tienen", al tiempo que ha considerado que la bajada de tasas anunciada por el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, "no es suficiente".



Por ello, ha insistido en que "hay que dar un poquito más" porque, de lo contrario, se va a tener una España "de dos velocidades", ya habrá ciudadanos que verán incrementado sus salarios como funcionarios y pensionistas y otros que serán los "grandes olvidados".



Salazar ha avanzado que continuarán las reuniones de cara a los PGEx 2023, además de mostrar su orgulloso ante el hecho de que se vaya avanzando en el tema de la universalización de los comedores escolares, una de sus principales propuestas, y se va a celebrar una reunión específica con la Consejería de Educación para abordar este asunto.



La portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha indicado que sale satisfecha de la reunión con la vicepresidenta porque han sido aceptados algunos de los planteamientos ofrecidos con el objetivo de aliviar las economías de las familias trabajadoras.



De Miguel ha apuntado, que "la letra de la canción" les "suena bien", además de añadir que cree que los presupuestos regionales siguen la senda marcada por el gobierno de coalición con los presupuestos estatales.



Por ello, y aunque ha llamado la atención sobre el hecho de que su formación tiene que estudiar en profundidad las cuentas autonómicas, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que se hayan asumido propuestas como la creación del Observatorio de Precios o se haya avanzado hacia la universalización de los comedores escolares, aunque su formación era "más ambiciosa" con otras cuestiones.



De la misma manera, De Miguel ha insistido en que "los que más tienen, deben aportar más" y más en Extremadura que es el "patio de recreo de las grandes fortunas" de España.



En el turno del PSOE, su portavoz, Lara Garlito, ha señalado que lo más importante de la reunión es que los cuatro grupos parlamentarios se hayan sentado junto al gobierno autonómico para abordar los PGEx para 2023 y ver lo que les "une".



También, ha remarcado que el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por los servicios públicos y la importancia de su sostenimiento, además de seguir ayudando al tejido productivo extremeño y apostar por la industrialización de la región.



Y, ha valorado el modelo propuesto por el presidente de la Junta consistente en la bajada de precios públicos y tasas para aliviar las economías familiares.