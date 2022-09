Guardiola pide a Vara respuesta a su "mano tendida" en Educación, Sanidad y Financiación

Ep.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que responda a la "mano tendida" y a los ofrecimientos que en materia de Educación, Sanidad y Financiación Autonómica le ha venido realizando en las últimas semanas, así como que apueste "de verdad" por el impulso de un tren "digno" en la comunidad.



Se trata éstas, según Guardiola, de propuestas que hacen de su campaña 'Habla Extremadura', el proyecto de "escucha, trabajo y sentido común, sin ningún tipo de veto y sin ninguna descalificación" que viene desarrollando el PP en la comunidad, y a las que "aún no" ha recibido respuesta por parte de Vara.



De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia este lunes en Madrid al desayuno informativo de Europa Press en el que interviene el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con motivo de un "arranque político decisivo, sobre todo para los ciudadanos", porque en territorios sobre todo como Extremadura donde se lleva "mucho tiempo sufriendo agravios en competencias, en materias claves para salir del hoyo la situación es todavía peor".



"Nosotros necesitamos infraestructuras del siglo XXI, necesitamos en tren digno de verdad, necesitamos tener proyectos reales y no tanta maqueta, porque las maquetas no generan empleo, no dan oportunidades y lo que único dan son expectativas y luego generan bastante frustración", ha dicho, cuando "la gente lo que necesita en estos momentos son certezas", algo para lo cual "es necesario un cambio de modelo, política de impulso, más libertad, menos barreras, menos impuestos, y luchar por transformar la sociedad".



En este sentido, María Guardiola ha incidido en que ella "desde luego jamás" va a prometer "lo que no pueda cumplir", así como lo que sí va a aportar es "propuestas y diálogo", frente a la "agenda socialista que sólo se dedica al insulto y al ataque y a meter en la nevera durante meses proyectos o propuestas que deberían estar aplicándose ya".



"Yo desde luego jamás voy a prometer lo que no pueda cumplir. Estamos ya cansados de escuchar cómo esa Extremadura oficial no se cansa de regar de macroproyectos, de megaproyectos que al final nunca llegan a ser realidad... Y la gente necesita certezas, y Extremadura no de puede permitir ese lujo", ha dicho.



MEDIDAS FRENTE A UNA CRISIS "BRUTAL"



Al respecto, ha defendido que la ciudadanía lo que quiere son "propuestas y diálogo", y ha criticado la "agenda socialista que sólo se dedica al insulto y al ataque y a meter en la nevera durante seis meses proyectos o propuestas que deberían estar aplicándose ya, como la bajada del IVA al 5 por ciento del gas".



En este sentido, ha considerado "importante" poner en marcha "de una vez por todas" medidas que solucionen y permitan salir de la crisis "brutal" actual, ya que no se puede "cerrar un mes de agosto con una inflación de un 10,4 por ciento", a lo que se va a unir --añade-- el coste del inicio del curso escolar para las familias y el "elevado" coste de las hipotecas.



Esta situación, según ha lamentado, en Extremadura es "aún peor" porque es la región con las "rentas más bajas", con la presión fiscal "elevada", con una densidad industrial que es "la más baja de España", y por eso entiende que la región necesita una "especial atención".



Al mismo tiempo, ha criticado también que no se puede entender cómo en una crisis energética como la actual el Gobierno "sigue empeñado" en "desmantelar" la Central Nuclear de Almaraz, "cuando la Unión Europea ha declarado como verde la energía nuclear".



"Yo me he sentado a hablar con los trabajadores y a mí me gustaría que hiciera lo mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara", ha dicho, y a los que ha pedido que den "marcha atrás" en cuanto a la continuidad de la Central de Almaraz.



ASISTIRÁ EN MADRID A LA CONCENTRACIÓN POR EL TREN



Por otra parte, Guardiola ha incidido en que donde "desde luego" no se puede dar marcha atrás es en las "reivindicaciones de un tren digno, del siglo XXI para Extremadura" y en el "respeto" que merecen, subraya, los extremeños.



En este punto, ha confirmado que ella estará presente el próximo jueves, día 8, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en Madrid, a las 13,00 horas, "reivindicando lo que es justo para mi tierra, lo que es justo para nosotros" en la concentración convocada por diversos colectivos para reclamar un tren digno para Extremadura.



"Porque lo que no es de recibo es que venga una ministra a Extremadura a decirnos que los extremeños estamos conformes con el tren que tenemos, porque no es verdad... es un tren de segunda mano, un tren diésel, y un tren que sigue sufriendo retrasos e incidencias", ha recalcado.