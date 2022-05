El PSOE de Extremadura reivindica Europa como una solución sólida y eficaz a la crisis

En rueda de prensa, la portavoz socialista, Soraya Vega, y con motivo de la conmemoración del Día de Europa este 9 de mayo, ha defendido que “el PSOE pido hoy más Europa y defendemos siempre que juntos somos más fuertes”.

En este sentido, Vega ha dicho que el proyecto europeo ha supuesto uno de los hitos más importantes de modernización de España y de Extremadura.

Junto con ello, ha explicado que Europa está dando una lección de cómo afrontar una crisis, tanto en la pandemia como en la Guerra de Ucrania.

La portavoz ha afirmado que “en la última gran crisis, Europa optó por los recortes de derechos y libertades; ahora la socialdemocracia se ha impuesto y la salida de la crisis se está marcando a través de la inversión y el refuerzo de los servicios públicos, es decir, pensando en las personas”.

Con respecto a esto, ha hecho mención a los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aportará a la economía regional unos 750 millones de euros para modernizar Extremadura, con una apuesta clara hacia la juventud y la creación de empleo.

Sobre el empleo, la portavoz ha recordado que los datos del desempleo dados a conocer la pasada semana recogían, en gran parte, los efectos positivos de la reforma laboral aprobada por el PSOE.

En concreto, ha apuntado que hay más empleo y más empleo de calidad con el crecimiento de los contratos indefinidos.

Según Vega, “sólo en abril, la contratación indefinida ha subido un 46%, con respecto a abril del año pasado, este tipo de contratos se han multiplicado por seis y el70% de los contratos privados son ya indefinidos”.

Para la portavoz socialista, “esto no es casualidad, es efecto de una reforma laboral que se topó con el no del PP; por eso, la gente debe saber que la derecha dice no a la creación de empleo de calidad y que la derecha dice no a solucionar los problemas de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de Extremadura”.