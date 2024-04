Tres investigados por realizar una matanza sin autorización en Alía

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han investigado a tres hombres, uno de ellos veterinario, por realizar una matanza domiciliaria sin autorización, en el término municipal de Alía, y que provocó un brote de trinquinosis con nueve afectados.

En concreto, los hechos investigados tienen su origen en una información facilitada por la Oficina Veterinaria de Zona de Zorita, en la que alertaba de un posible brote/episodio de triquinosis, en el que resultaron afectadas dos personas en la localidad de Trujillo y otras siete en la Comunidad de Madrid, una información que fue confirmada por la Dirección General de Salud de Cáceres.

Así pues, el referido episodio se detectó en el mes de enero al presentar los afectados sintomatología compatible con la enfermedad parasitaria, tras lo que establecieron que su origen pudiera estar localizado en el consumo de carnes y prueba de embutidos elaborados en una matanza domiciliaria para consumo familiar, no autorizada, que se realizó a finales de diciembre de 2023, en una finca del término municipal de Alía, en la que se detectó un positivo de triquina en las muestras analizadas de los cerdos sacrificados.

Además, según relata la Guardia Civil, la finca donde se celebró el sacrificio de los cerdos, no se encuentra inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas y los cerdos sacrificados llegaron a la explotación sin identificación animal y sin Guía de Origen y Sanidad Pecuaria, por tanto, "carentes de trazabilidad", y de los que los responsables no aportaron datos fiables sobre su legal procedencia, alegando "un origen ficticio y no verificable al aportar datos imprecisos e inconcluyentes".

Las muestras fueron analizadas para diagnóstico parasitológico por un veterinario ajeno al Servicio Extremeño de Salud, que no cumplió con las obligaciones establecidas en la normativa sectorial, en caso de detección de triquina, si bien, recomendó que se procediera a la destrucción de las carnes y despojos del animal mediante incineración.

La gravedad de los afectados ha sido en todos los casos calificada de leve, existiendo algunas personas que participaron en dicho evento familiar sin afección.

Cabe destacar que los investigados son los organizadores de la matanza y el facultativo veterinario que analizó las muestras de los animales, por no cumplir con las obligaciones impuestas en la normativa sectorial ante la detección de la triquina.