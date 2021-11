Extremadura espera administrar en "unos días" 2ª dosis a los 40.500 vacunados con Janssen

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que se espera que en tan solo "unos días" se culmine la administración de la dosis de refuerzo a los 40.500 extremeños que fueron vacunados en primera instancia con Janssen, si bien no ha precisado fechas, en tanto que la organización depende de cada área de salud.



No obstante, ha señalado que "no será difícil" localizar a todas estas personas, ya que los protocolos están "claros" y el sistema de información en el Sistema Nacional de Salud (SNS) permite comprobar incluso el lote de la vacuna que se ha administrado a cada ciudadano.



En todo caso, ha señalado que este proceso, que comienza en Extremadura este lunes, 15 de noviembre, se desarrollará en cada área de salud de una forma distinta.

Así, las hay que lo han concentrado en unos días, mediante llamamientos masivo, que se complementará con posteriores llamadas de rescate; y otras lo harán de una informa individualizada por zonas de salud.



Las áreas de salud actuarán de esta forma en función a su experiencia respecto a la respuesta de los ciudadanos, y también desde el punto de vista de la logística, ha indicado Vergeles en declaraciones a los periodistas en su visita al nuevo consultorio médico de Mirandilla.



"Es relativamente sencillo de vacunar" a estas más de 40.000 personas en la comunidad, ha insistido Vergeles, quien considera que habrá áreas en las que empiecen y terminen esta misma semana.

Sobre la forma en la que esta segunda dosis se verá reflejada en el pasaporte covid digital, ha señalado que será "como mejor le venga al ciudadano, desde el punto de vista de la movilidad segura".



Así, se podría poner que ha recibido la pauta completa de Moderna o Pfizer, según el caso, y en este sentido ha subrayado que hay países que no son de la UE que "piden más claridad en el certificado".