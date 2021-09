El PSOE destaca que Extremadura entrará este miércoles en la "nueva normalidad"

Ep.



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha destacado que, si las previsiones se cumplen tal y como lo están haciendo, la comunidad extremeña entrará este próximo miércoles, día 29, en la denominada "nueva normalidad" a tenor de sus indicadores de la pandemia, y ha incidido en que la región lo hará además en una "magnífica posición" de cara a la "recuperación" económica y del empleo.



Tras considerar que la entrada en esa "nueva normalidad" supone "una magnífica noticia" y un "éxito colectivo" de los extremeños y del sistema sanitario y sus profesionales, ha destacado que la comunidad está logrando "vencer" a la Covid-19, algo que achaca "fundamentalmente" a que la vacunación en España "ha sido un éxito" y "especialmente en Extremadura lo ha sido aún más".



En todo caso, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Juan Antonio González ha recordado que "doblegar a la pandemia no significa vencerla totalmente", porque la Covid "será un virus que también ha venido para quedarse" como la gripe en su día, y "los ciudadanos van a tener que convivir con este virus durante mucho tiempo".



Así, una vez entre Extremadura en la "nueva normalidad", ha recordado seguir haciendo "caso" a las 6M de las autoridades sanitarias como "la mejor manera para poder convivir con la Covid-19".



Al mismo tiempo, y de cara a esa "nueva normalidad" de Extremadura, el portavoz socialista ha subrayado que lo que "toca" ahora es hablar tanto de presente como de futuro, porque "es el momento de la recuperación económica y del empleo en Extremadura, empleo que en los últimos seis meses viene ininterrumpidamente creciendo" en la región.



"Creemos y estamos muy esperanzados de que Extremadura está en una magnífica posición", porque hay inversiones "importantes" que "algunas ya están realizándose las obras" y otras llegarán en los próximos meses. "Tenemos muchas esperanzas puesta en que en los próximos meses en Extremadura va a haber una recuperación económica y del empleo muy fuerte", ha subrayado González, quien ha recalcado que en el PSOE extremeño trabajan para una recuperación económica y del empleo "justa" que, según ha incidido, "va a venir en los próximos meses" como "esperanza para el futuro".



CAMPAÑA DEL PP



Por otra parte, sobre una campaña que el PP ha puesto en marcha en Extremadura para alertar sobre supuestos recortes en Sanidad, el portavoz socialista ha defendido que lo que deberían hacer los 'populares' es recordar los "recortes" que ellos aplicaron en dicha materia entre 2011 y 2015 cuando gobernaron en la comunidad.



Como contrapunto, ha incidido en que con los gobiernos del socialista Guillermo Fernández Vara en la región "Extremadura hoy es la región de España que más tanto por ciento de su PIB dedica a Sanidad, la que más de toda España, casi un 9 por ciento" y además "es la tercera comunidad de toda España que más invierte per cápita en Sanidad".



"Por tanto aquellos que quieren hacer campaña sobre recortes sanitarios, lo tienen muy fácil, que se vayan a ver lo que ellos hicieron, y si quieren proponer un modelo para que no haya recortes sanitarios, que se vayan a ver lo que está haciendo Vara, que es la comunidad que más tanto por ciento de su PIB destina a Sanidad", ha lanzado como mensaje a los 'populares'.



Así, ha reiterado que si desde el PP quieren hacer campañas sobre recortes "lo que tienen que hacer es mirar las hemerotecas de cuando ellos gobernaron esta región de 2011 a 2015 y ahí encontrarán una variedad ingente de los recortes más grandes que hubo en la democracia en Extremadura", tanto cerrando Puntos de Atención Continuada, como aplicando el 'copago farmacéutico', como paralizando, ha dicho, el nuevo Hospital de Cáceres.



DESTROZOS POR LAS LLUVIAS



Finalmente, a preguntas de los medios sobre ayudas para zonas afectadas por destrozos por las lluvias de la última semana, Juan Antonio González ha defendido que ahora es el momento de la valoración de daños, para después solicitar la llegada de "ayudas por parte de la administración pública, como siempre se ha hecho".



En todo caso, ha aplaudido el comportamiento y coordinación que administraciones como la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos afectados han tenido "para hacer frente al diluvio".



"Las administraciones han sido capaces de coordinarse para muchas de las acepciones que habían intentar solucionarse", ha espetado el portavoz socialista, quien también ha aplaudido el trabajo durante y tras las lluvias realizado por las fuerzas y cuerpos del Estado y los bomberos.



"Ahora es el momento de hacer una valoración de los daños que se han causado, y una vez se evalúen desde el PSOE entendemos que tiene que llegar ayudas por parte de la administración pública, como siempre se ha hecho", ha concluido González.