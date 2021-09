Monago: Vara "enclaustra" en la Junta entrega Medallas de Extremadura para evitar abucheos

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, ha decidido "enclaustrar" en la sede de Presidencia de la Junta el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, el próximo 7 de septiembre, para "evitar abucheos".



Y es que, en su opinión, "no hay ninguna excusa" para no hacer el acto en su escenario habitual, el Teatro Romano de Mérida, "siempre dentro de las medidas sanitarias y de seguridad aprobadas".



Por este motivo, Monago ha mostrado su "total rechazo" a que esta cita institucional se celebre "a puerta cerrada" en el claustro de la Presidencia del Ejecutivo regional, tras lo que ha subrayado que la ceremonia de entrega de Medallas de Extremadura "no se puede patrimonializar", porque sencillamente "no es de Vara, es de todos nuestros paisanos" por más que el presidente de la Junta haya decidido "hurtar" la cita al conjunto de la sociedad extremeña, según informa el PP en una nota de prensa.



Igualmente, el presidente del PP extremeño ha subrayado que pretender hacer en "petit comité" un acto de esta índole "sólo refleja que Vara está más ocupado de protegerse ante cualquier crítica hacia su gobierno que de los propios intereses de los extremeños".

A este respecto, el líder del PP extremeño ha recordado que el pasado mes de junio, Fernández Vara "fue abucheado precisamente en el Teatro Romano, cuando defendió públicamente los indultos de los independentistas condenados por el 'procés'".



Monago ha aseverado que "dar la espalda" nunca puede ser la solución a nada, y ha insistido en que "no se les puede negar a los extremeños un acto de estas características" y "parapetarse" en la pandemia, ya que de hecho, en ese mismo enclave donde tradicionalmente se entregaban las medallas se han llevado a cabo acontecimientos públicos durante el verano "sin ningún riesgo, velando por las medidas adecuadas".



"Hablan de recuperar la normalidad, pero sólo para lo que les interesa", ha concluido Monago.