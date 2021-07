Extremadura apuesta por "reforzar" Ley Dependencia y Cs se ofrece para "revertir" datos

Ep

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha considerado necesario "reforzar" la Ley de la Dependencia, mientras que la diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín se ha puesto a disposición de la Junta para "revertir" los datos en la región.



Este intercambio de opiniones se ha producido en el pleno de la Asamblea de este jueves y en respuesta a una pregunta formulada por Cs sobre la valoración de la Junta, sobre al dictamen del Observatorio de la Dependencia sobre los extremeños fallecidos en lista de espera para recibir ayudas el pasado año 2020.



"Valoramos con sufrimiento, la valoramos con todo el dolor del mundo, reciban prestaciones o no reciban prestaciones, como todo lo que se ha producido, y desde luego con el absoluto convencimiento de la necesidad de reforzar que se debe fortalecer la Ley de la Dependencia", ha remarcado Vergeles.



Asimismo, el consejero extremeño se ha preguntado si la diputada de Cs pretende contribuir a solucionar la situación leyendo solamente una fuente, ya que, como ha asegurado, de lo que se trata es de informar correctamente a la ciudadanía.



De este modo, ha recalcado que le preocupa y le duele "todas las muertes" pero especialmente el exceso de mortalidad que se ha producido en 2020.



Así, ha explicado que, según datos contrastados por el Imserso, 1.113 personas fallecieron hasta diciembre de 2020 en Extremadura por exceso con solicitud de dependencia, un porcentaje del 17 por ciento frente al 24 por ciento de la media del país.



También ha informado de que 1.145 personas fallecieron en exceso hasta diciembre de 2020 con resolución de dependencia, un porcentaje que en Extremadura fue del 19,7 por ciento frente a un 26 por ciento nacional.



"Yo creo que lo que quiere hacer usted aquí es expiar las culpas de su grupo parlamentario por no apoyar al único gobierno y afortunadamente permitirnos gobernar con Podemos para ser capaces de recuperar la Ley de la Dependencia, a la que ustedes le metieron el mayor de los hachazos posibles, apoyando un real decreto ley, el 20/2012, que fue capaz de acabar con la sostenibilidad de la atención a la dependencia", ha dicho.



"Si ese es el motivo de su pregunta, lo entiendo, pero no pretenderá que busque ayuda en aquellos que destrozaron la Ley de la Dependencia", ha aseverado.



Cs LAMENTA "DATOS PREOCUPANTES"



Por su parte, la diputada de Cs María Encarnación Martín ha expuesto que, según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia en 2020, el sistema de dependencia en Extremadura "no mejora", con "datos preocupantes" y con un "abuso" de las prestaciones económicas que no cubren ni las necesidades ni los gastos de los dependientes, ha dicho.



En esta línea, Martín ha apuntado que 1.476 extremeños dependientes que tenían reconocida la prestación nunca la llegaron a cobrar ni accedieron a ningún servicio, por lo que se quedaron en un "limbo".



Además, entre otros aspectos, ha criticado que Extremadura fue el pasado año 2020, según dicho informe, la tercera comunidad que más dilató el proceso de reconocimiento.



Asimismo, la diputada de Cs ha añadido que los datos de 2021 "no nos acompaña", ya que a 30 de junio, 6.423 personas "siguen estando en un limbo", un número que ha aumentado en 329 personas respecto al año anterior.



De este modo, el grupo parlamentario de Ciudadanos se ha puesto a disposición de Vergeles para "revertir" estos datos y con el objetivo de que ningún extremeño fallezca sin cobrar la prestación, para que se cumplan los tiempos de espera, que se implante la figura de asistente personal y para que se aumente la teleasistencia. "Por favor, que la dependencia no sea otra forma de discriminación", ha añadido.