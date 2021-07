Vara no tomará más medidas que perimetrar zonas con más de 500 de incidencia

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que la comunidad no adoptará más medidas que las actuales, basadas en perimetrar localidades con más de 500 de incidencia de Covid-19, siempre y cuando la región se mantenga en el vigente nivel 1 de alerta.



"En principio nosotros vamos a seguir cumpliendo la estrategia que nos dimos. Y la estrategia que nos dimos mientras estemos en el nivel 1 de alerta es la que es... y lo que hacemos es perimetrar aquellos sitios que superan los 500 contagios", ha señalado Vara, quien ha recalcado que en tanto en cuanto Extremadura se mantenga en nivel de alerta 1 "no hay que tomar ninguna otra medida".



En este punto, a preguntas de los medios en rueda de prensa este miércoles en Mérida --para la firma de un protocolo con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el Plan de Empleo Joven extremeño--, el presidente de la Junta ha recordado que el nivel 1 de alerta se fija "no sólo por los contagios, también por las hospitalizaciones, por las UCI, por el número de positivos, etcétera".



En todo caso, ha lanzado como mensaje a la población "en general" el de que hay que seguir manteniendo las "precauciones debidas" con independencia de que haya cuestiones que estén "permitidas".



"Lo que sí creo es que tenemos que ratificar que el hecho de que las cosas estén permitidas no quiere decir que no se guarden las precauciones debidas", ha espetado Fernández Vara, quien, además, ha defendido que los "primeros interesados" en que se controle la situación son los propios empresarios "obviamente", que han sido "los principales perjudicados" por las consecuencias de algunas decisiones adoptadas para afrontar la pandemia en momentos "críticos".



Por otra parte, en cuanto a si se plantea la Junta cambiar el protocolo de vacunación para adelantar la vacunación a los jóvenes, Fernández Vara ha incidido en que esto ya lo están haciendo todas las CCAA.



"Nosotros hemos empezado ya también el tramo 12-29 en el ámbito de la discapacidad, y con los estudiantes que van a tener próximamente movilidad. Ya vamos terminando el tramo 30-39 años, lo terminaremos la semana que viene, y a partir de ahí ya nos pondremos con el resto", ha subrayado el presidente extremeño, quien ha añadido que "se está cumpliendo" la agenda tal y como se la había planteado la Administración regional.