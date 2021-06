Vergeles:"No procede en este momento" abordar la eliminación de las mascarillas

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha considerado que "no procede en este momento" hablar sobre la posible eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas pues, "estamos en unas cifras de incidencia más alta que cuando dijimos que la mascarilla era obligatoria".



Así, Vergeles ha lamentado que se produzca este debate, que "distorsiona la información a la ciudadanía", ya que según ha dicho, "la gente está muy cansada" y si ahora se lanzan este tipo de mensajes, "se hace flaco favor a una sociedad que está cansada, y que el poco ánimo que le queda para cumplir con las medidas de seguridad, lo podemos acabar matando".



De esta forma, se ha pronunciado José María Vergeles en rueda de prensa este miércoles en Mérida, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre, ante lo que ha recordado que "las mascarillas están congeladas normativamente", ya que son obligatorias por ley, y en el caso de que se flexibilizara su uso, habría que derogar la ley.



Vergeles ha reafirmado que, "cuando proceda pues hablaremos del tema", añadiendo que, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, celebrado este miércoles, solo se ha hablado de las mascarillas "para pedir que no lancemos mensajes a la ciudadanía que luego no vayan a cristalizar".



Para Vergeles, tratar sobre la eliminación de las mascarillas en una "discusión esteril en este momento, y no lleva a nada", apostando por lanzar mensajes "lo más cohesionados posible".