Monago reclama que la hostelería y pequeño comercio puedan abrir hasta el toque de queda

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado este viernes que la hostelería y el pequeño comercio puedan abrir sus negocios hasta el toque de queda, que está establecido en la región a las 22:00 horas, ya que, a su juicio, supone una "arbitrariedad" que un autónomo tenga que cerrar su negocio o su bar a las 6 de la tarde mientras las grandes superficies continúan abiertas.



De este modo, el líder de los 'populares' extremeños ha manifestado que la reapertura "parcial y limitada" que la Junta de Extremadura ha aprobado para la hostelería y el comercio "nunca se debía haber decretado porque nunca se tenían que haber cerrado", tras demostrarse que "no eran culpables de que el virus campara a sus anchas por Extremadura", pero "han sido quienes han pagado los platos rotos".



Además, el dirigente del PP extremeño ha afeado a Fernández Vara que anuncie la reapertura de ambos sectores "como si fuera un regalo a los autónomos extremeños" afirmando que "no es ningún regalo permitir a la gente trabajar, pero sí fue un castigo prohibirles que se ganaran la vida".



Igualmente, el presidente regional del PP también ha afirmado que "no hay criterio científico ni informe técnico" que avale estas medidas "como tampoco lo hubo cuando se decidió su cierre", sino que a su juicio, "todo ha sido a capricho del señor Fernández Vara y su ayudante" ha sentenciado, en alusión al consejero de Sanidad, José María Vergeles, según informa el PP en una nota de prensa.



Por ello, ha propuesto ampliar el horario de apertura porque si no "va a ocurrir lo mismo que en el País Vasco, donde los tribunales serán los que pongan el sentido común que está faltando en este gobierno" en relación a la sentencia del TSJ de dicha comunidad, que ha invalidado el cierre de la hostelería.

"No jueguen con más vidas ni provoquen más sufrimiento", ha sentenciado Monago.