PSOE no entiende los "vetos" que algunos partidos de la oposición están poniendo a los PGE

Ep.



El Partido Socialista de Extremadura ha reconocido que no entiende los "vetos" que algunos partidos de la oposición están poniendo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, en concreto, ha sostenido que el PP tiene que elegir entre "servir a los españoles" o "solamente servir a la extrema derecha", mientras que ha advertido a la Ejecutiva de Podemos en España que "lecciones de pureza ideológica ninguna".



En la rueda de prensa que ofrece cada lunes el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, desde la sede regional del partido en Mérida, ha señalado que comienza el curso político en el que va a esta presente el coronavirus y la pandemia, por lo que "guste o no" hay que convivir en los próximos meses con ella, en relación a la cual ha confiado en que "ojalá cuanto antes pueda haber una vacuna".



No obstante, ha expuesto que hay que ser "conscientes" de que la pandemia está "y por lo tanto hay que convivir con el coronavirus", pero que hay que iniciar también la recuperación económica y social del país dado que, junto con el problema sanitario, "es vital darle una respuesta a la situación económica y a la situación social que atravesará España en los próximos meses".



Según ha recordado González, se ha producido un "gran" y un "magnífico" acuerdo en Europa por el que vendrán 140.000 millones de euros a España, y ha defendido que, para que esa cuantía económica se invierta "bien", es "fundamental" que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado en el país.



Y es que, para el portavoz del PSOE extremeño, es "fundamental" tener unos nuevos PGE para garantizar las pensiones, y para que haya más protección social para los trabajadores y los desempleados, como también son "necesarios" para adecuar las necesidades de gasto sanitario que tienen las Comunidades Autónomas y para garantizar sus necesidades de gasto educativo; así como para darle "estabilidad a España y para modernizar este país".



FUERZAS POLÍTICAS "CONSECUENTES"



"Por tanto, apelamos a las fuerzas políticas de España a que sean consecuentes, y a que entiendan que estos Presupuestos Generales del Estado que este país necesita no son ni de unos, ni de otros, sino que van dirigidos al interés general y al beneficio de todos los españoles y de todas las españolas", ha planteado.



Por eso, ha continuado, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, "tiene que elegir entre servir a los españoles y a las españolas, o solamente servir a la extrema derecha", y "tiene que entender" que cuando los partidos políticos son votados por los ciudadanos lo que hacen es prestarles su voto para que fortalezcan la democracia, den estabilidad a las instituciones y sirvan a los intereses de los españoles.



Asimismo, ha agregado que los millones de votos que los españoles les dieron "fueron directamente para que beneficiaran España y no para que bloquearan este país", y "lo que está haciendo el Partido Popular con su actitud del 'no a todo' es precisamente bloquear España".



Juan Antonio González ha hecho hincapié en que se está ante una negociación de presupuestos en la que nadie tiene una mayoría suficiente para aprobarlos, por lo que es "necesario" el diálogo, los acuerdos y "que todo el mundo ceda para poder alcanzar un acuerdo". "Y por eso no entendemos desde el Partido Socialista de Extremadura los vetos que algunos partidos de la oposición están poniendo a los presupuestos", ha reconocido.



PODEMOS Y "LA PUREZA IDEOLÓGICA"



En este sentido, ha aseverado que "no puede ser que por ejemplo" Podemos "se presente como el partido de la pureza ideológica", ante lo cual ha invitado a sus dirigentes en España "que apelan a la pureza ideológica" a que, según ha ejemplificado, visiten Jerez de los Caballeros, donde el Partido Socialista se quedó a dos votos de la mayoría absoluta, y donde gobierna Podemos con el Partido Popular y con Ciudadanos "en contra de la voluntad popular del pueblo de Jerez de los Caballeros".



"Por tanto lecciones de pureza ideológica ninguna y si quieren pureza ideológica les invitamos a la Ejecutiva de Podemos en España a que visiten Jerez de los Caballeros, descubrirán cómo no están en condiciones de dar lecciones de pureza ideológica", ha insistido, para plantear que, en estos momentos, "no se trata de lecciones de pureza ideológica", sino de que los partidos del país "estén altura de las circunstancias".



Igualmente, ha matizado que, ante una "situación de emergencia nacional" como la actual momentos provocada por una pandemia sanitaria, tienen que "irremediablemente llegar a acuerdos" y todos los partidos políticos tienen que ceder y llegar a un acuerdo de aprobación de Presupuestos Generales del Estado que den estabilidad a España, a las instituciones y "fundamentalmente que den futuro a los ciudadanos de este país" para que éste pueda modernizarse, y los fondos europeos que van a venir "se adecuen a la realidad y al futuro que todos y todas necesitamos".



"Por eso, apelamos desde el PSOE de Extremadura a la unidad de los partidos políticos para hacer frente al enorme reto que tenemos en los próximos meses y en los próximos años, y es el de modernizar el país, el de hacer sociedad más igualitaria y el de elaborar un futuro para España", ha concluido González.