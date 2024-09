Unidas por Extremadura: PSOE y Vox "están compitiendo por ver quién es la muleta del PP"

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha cargado duramente contra Vox y Partido Socialista por la competición que han iniciado "para ver quién es la muleta del PP".

Macías ha recordado que su grupo parlamentario ha decidido no participar en la ronda de negociación de los presupuestos porque es una "farsa", indicando que "nos dejaron muy claro en la primera reunión que no se iba a mover ni una coma de su política fiscal".



Además, ha insistido que en esa política fiscal solo está beneficiando a las personas más privilegiadas de la región porque "han reducido los impuestos a quien tiene más recursos, más dinero, más propiedades y más beneficios".

Según Macías,"hasta Feijóo, ha dejado una vez más a los pies de los caballos a la señora Guardiola por su política fiscal, ya que ha dicho que no apoya a las comunidades autónomas que reducen impuestos y, al mismo tiempo, piden más dinero".



Sin embargo, matiza que el PP en Extremadura seguirá ahondando en esa senda fiscal, mientras deterioran los servicios públicos y establecen recortes a programas esenciales, como, por ejemplo, el programa ESCALA que facilitaba la inserción laboral a personas paradas de larga duración, recalcando que "lo que plantean es un presupuesto de derechas, y ante esos presupuestos hay que estar enfrente".



Por eso, desde Unidas por Extremadura, lamentan que PSOE y Vox estén compitiendo "por ver quién es la muleta del PP". "Da vergüenza ajena la actitud del PSOE de Gallardo ante unos presupuestos de derechas"; asegurando que las cuentas autonómicas saldrán o no adelante "dependiendo de la estrategia que Abascal tenga diseñada desde Madrid" y, "Vox ha demostrado que depende exclusivamente de lo que diga Abascal".



Sobre la propuesta de Sánchez sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, que no beneficia a la región, el diputado de Unidas por Extremadura asegura que esa propuesta "es claramente insuficiente" y reclama que la región reciba lo que todos los grupos parlamentarios reclamaron cuando se exigió una financiación justa para Extremadura.