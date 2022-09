Ambuvital señala que la ambulancia usada por los recién casados estaba fuera de su horario

La empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura, Ambuvital, ha señalado que la ambulancia que fue utilizada, sin conocimiento de la compañía, para trasladar a una pareja de recién casados a la salida de una iglesia de Badajoz el pasado sábado, no se encontraba en su horario de funcionamiento, por lo que el servicio no se vio comprometido "en ningún momento".



De esta forma ha salido la concesionaria al paso de unas declaraciones de la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, a quien explica que la ambulancia en cuestión es un UMAR, es decir, un vehículo que solo realiza su servicio de lunes a viernes de 8,00 a 15,00 horas.



Fuera de este horario, este vehículo permanece estacionado en las instalaciones del hospital, por lo que "el servicio de ambulancias no se vio comprometido en ningún momento por la falta de ésta", tal y como indica Ambuvital en una nota de prensa.



Asimismo, la empresa añade que todas sus ambulancias cuentan con GPS, con lo que están geolocalizadas "durante todo el tiempo que están de servicio". Con respecto a sus trabajadores, señala que superan los 1.100, con lo que resulta "imposible, y poco ético, el control sobre cada uno de ellos fuera de su horario laboral", y añade que en "desde el principio" se confía en "el buen hacer" de su plantilla.



De la misma forma, la empresa sostiene que "los trabajadores implicados han pedido disculpas públicamente", así como se les ha abierto un expediente sancionador que "terminará con la sanción correspondiente recogida en el régimen disciplinario del convenio".



Por todo ello, lamentan "profundamente" las declaraciones de la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, en las que solicita la retirada de la concesión del servicio a Ambuvital, que sostiene que trabaja y seguirá haciéndolo "por el buen funcionamiento y excelencia del servicio de transporte de ambulancias en Extremadura", concluye.