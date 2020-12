Presentado el I Plan Intergeneracional de Extremadura, “pionero” en España

El I Plan Intergeneracional de Extremadura tendrá una vigencia de al menos cinco años, con una perspectiva a medio plazo para mejorar la situación de las personas mayores y se inicia “por la voluntad de una serie de personas convencidas de la bonanza de esto”.

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, en la que ha explicado que esto “se traducirá en que seremos capaces de afrontar de una forma más adecuada el reto democrático y que nuestras personas de edad y jóvenes empaticen unos con otros”.

De tal suerte, según sus palabras, se produciría una “mejor calidad de vida en las personas de edad y, a la vez, unas mayores posibilidades de empleo entre los jóvenes”, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Además, tal y como ha detallado el vicepresidente segundo, “se tienen que hablar las diferentes generaciones para entender de dónde parten unas y otras, y dónde quieren llegar ambas, esto es el trabajo intergeneracional”, que no se circunscribe a ámbitos concretos (educativo, cultural o sociosanitario), sino que aborda al menos diez áreas de intervención, tal y como aparece en el documento.

Y es que el proceso de envejecimiento es evidente, tal y como ha afirmado Vergeles, puesto que “en Extremadura casi un cuarto de su población tiene más de 65 años y entre un 7 y 8 por ciento está por encima de los 80 años”.

Ante esto, “la modificación de la atención a personas de edad sin los programas intergeneracionales se quedaría escaso”, con unas personas mayores que “mayoritariamente querrían vivir en sus domicilios la mayor parte de su vida si no tuvieran problemas que no se solucionan, como la soledad no elegida o una sensación de no ser valorados en su justa medida con las experiencia y vivencias tenidas a lo largo del tiempo, y que eso se traduzca en herramientas que mejoren el futuro de nuestros jóvenes”.

Para Vergeles, las universidades populares son ese lugar de encuentro entre generaciones que permiten trabajar en conjunto, por lo que ha celebrado que la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) y otras personas hayan trabajado con una serie de elementos de estudio cualitativos que han permitido dar vida a este plan.

PLAN "PIONERO"

Cabe destacar que en la rueda de prensa ha intervenido también la presidenta de AUPEX, Mónica Calurano, y el miembro de la comisión mixta de seguimiento de Programas Intergeneracionales, Ignacio Chato.

Precisamente, la primera ha calificado este plan de “pionero” en España, que obedece a un “proceso complejo que parte de un diagnóstico exhaustivo de la construcción de una planificación con sentido, que dibuja un itinerario concreto, con unos indicadores y con una fuentes de valoración”.

Mientras, para Ignacio Chato, miembro de la comisión mixta de seguimiento de Programas Intergeneracionales, este plan tiene “un enorme valor”, pues no ha había habido ninguna institución española o europea con un plan marco intergeneracional desde una perspectiva intersectorial.

A su entender, “lo intergeneracional es la única solución posible para dar alternativas a una realidad atendida de manera sectorial, desde el punto de vista de la edad, lo cual ha generado espacios segregados, en los que las personas mayores se han visto discriminadas”.

“Y hoy no hay mayor discriminación que por motivo de edad”, el también llamado edadismo. Este “plan creativo e imaginativo” afronta las nuevas formas de afrontar la realidad, y así por ejemplo, según Chato, “no solo se trata de afrontar un nuevo modelo de residencia sino de convivencia y para eso tienen que trabajar juntos diferentes ámbitos de la administración”, ha sentenciado.