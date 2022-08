La Unión Extremadura considera una "venganza" las multas de 3.700 euros por una tractorada

Ep

El secretario general de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha calificado como una "venganza" de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, las multas que están recibiendo los organizadores y participantes en la tractorada del pasado mes de febrero en la N-430, y que en su caso llegan a 3.700 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir.



Una tractorada celebrada el 22 de febrero de 2022 para protestar por los altos costes de producción y los precios "ruinosos" que reciben los agricultores por sus productos, desde distintas comarcas de Extremadura, y que se concentró en la Rotonda del cruce de la N 430 con la autovía que une Miajadas con Don Benito.



Posteriormente una parte de los manifestantes se trasladaron a Don Benito para protestar ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "parece ser" que esto fue el que "realmente cabreó" tanto al Gobierno de la Nación como a la Junta de Extremadura, ha señalado Cortés en una rueda de prensa.



Así, ha explicado que la Delegación del Gobierno en Extremadura está enviando comunicaciones de denuncias tanto a los responsables de las organizaciones convocantes como a agricultores "estuviesen en el acto de protesta o no lo hicieran", ha asegurado.



La mayor parte de estas denuncias son de una cuantía de 500 euros por no respetar las normas autorizadas por la Delegación del Gobierno, pero a Cortés le han comunicado la interposición de tres sanciones, en teoría, por el mismo hecho. Por un lado, 200 euros de importe y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir por no respetar las señales de los agentes de la autoridad.



Otra de 500 euros por no respetar lo aprobado por la Delegación del Gobierno, y otra de 3.000 euros por desobediencia a los agentes en dicha protesta.



Para Cortés la estrategia de García Seco pasa por coaccionar a los manifestantes imponiéndoles importantes multas y retirada de puntos del carnet para que en próximas convocatorias se comporten "de manera más dócil y no tenga consecuencias las protestas", señala La Unión en una nota de prensa.



Para el dirigente agrario "lo más grave" es la "impotencia" al no poder impugnar estas sanciones ya que debido a la 'Ley Mordaza' los ciudadanos se encuentra "desamparados ante los atropellos de las fuerzas de seguridad que pueden actuar con impunidad como si estuviésemos en cualquier dictadura bananera".



Por este motivo ha criticado la hipocresía de los partidos políticos que componen el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, que hicieron campaña en contra de esta Ley aprobada por el PP y que aseguraban solo duraría lo que tardasen e entrar en el Gobierno, pues "no solo este Gobierno no la ha derogado, sino que se sirve de la misma para coaccionar a los ciudadanos".