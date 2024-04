Sobre CCGreen, Quintana matiza que las concesiones son a "proyectos más maduros"

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recalcado queel Ejecutivo central apuesta por iniciativas como el ecopolígono CCGreen, ideado en Cáceres aunque, las concesiones de aumento de potencia eléctrica se dan a "proyectos más maduros".

Así ha pronunciado Quintana, a preguntas de los medios, por la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo por el que se modifican aspectos puntuales del Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026.

Según Quintana, "CC Green es un proyecto que no tiene absolutamente nada desde el punto de vista de urbanización y normalmente estas concesiones se dan a proyectos maduros. No obstante, las últimas declaraciones de CC Green eran que su petición venía desde el 2026 al 2030".

Al respecto, ha indicado que se está en contacto con la empresa y con el Ayuntamiento de Cáceres pero, dicha iniciativa "ahora mismo no podría construir, no podría hacer nada, puesto que los terrenos no están urbanizados".

Sobre si se aprecia sintonía en los contactos con los promotores de CCGreen, José Luis Quintana ha asegurado que, por parte de la Delegación del Gobierno es "total", matizando que "ése es un sector que el gobierno de España apoya, pero lógicamente van a dar las concesiones a proyectos más maduros".

Para el Delegado de Gobierno, "hay que avanzar en todo el aspecto urbanístico. CCGreen hoy no podría construir nada porque urbanísticamente no es posible. Pero es un proyecto en el que el Gobierno de España apuesta. Hacer data centers en Europa es imprescindible. En España se harán, imagino, que varios y, por supuesto, si se puede venir a Extremadura, pues mejor".

Respuesta de la Junta

En respuesta al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que argumentaba que el proyecto de CCGreen Cáceres no está del todo "maduro", la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha señalado que ellos creen "lo contrario".

Para Morán, "las intenciones de la empresa son muy claras y, evidentemente, la empresa lo que necesita es energía para instalarse", afirmando que "el problema es otro, es de red eléctrica, no de la propia empresa".