APAG critica que las ayudas Covid al ovino y caprino han sido "un nuevo engaño"

APAG Extremadura Asaja ha criticado este miércoles que las ayudas Covid al ovino y caprino puestas en marcha por el Ministerio de Agricultura han sido "un nuevo engaño" a los ganaderos por lo "insuficiente" de su cuantía.



En concreto, según detalla la organización agraria en una nota de prensa, en Extremadura el 70 por ciento de los ganaderos se han quedado sin ayudas, puesto que de los 6.842 profesionales reconocidos como ganaderos de ovino y caprino en la región, según los datos del ministerio de Agricultura de 2019, solo 2.154 han sido beneficiarios.



Lo mismo ha ocurrido con las cabezas de ganado reproductoras, que en Extremadura suponen más de 2,6 millones de animales y han recibido ayuda el 6,4 por ciento (168.084 de ovino y caprino).



Cabe destacar que a Extremadura le han correspondido un total de 2,1 millones de euros de ayudas, lo que, para el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, es una cantidad "insuficiente", como ya se había criticado por parte de la organización agraria y como se "puede comprobar ahora con las cifras de beneficiarios".



Así pues, estos datos, a su entender, son el ejemplo de la "falta de compromiso" de las autoridades con los ganaderos, puesto que se deja a la "gran mayoría fuera, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos para ser considerados como tal y todo por falta de presupuesto".



De este modo, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha vuelto a criticar el "abandono" que está sufriendo el campo extremeño y su sector productivo en una situación "tan crítica" como la actual y que se ha visto agravada por todas las consecuencias del coronavirus.



Por tanto, "no vamos a permitir que nos sigan engañando y manipulando con promesas que luego no se materializan y con presupuestos totalmente insuficientes que no han llegado ni a la mitad de los ganaderos, que se quedan sin cobrar, a pesar de cumplir los requisitos y a pesar de haberse visto muy castigados por los efectos del Estado de Alarma que generó grandes dificultades en la comercialización de corderos y cabritos por el cierre de bares y restaurantes", ha sentenciado.