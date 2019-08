Apag Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores se manifestarán en Almendralejo

APAG Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores se manifestarán el próximo 5 de septiembre en Almendralejo para reclamar unos precios "justos" para la uva.



En concreto, la movilización, a la que se ha invitado a participar al resto de organizaciones agrarias, comenzará a las 10:00 horas en el recinto ferial y seguirá por la Avenida A Rua, calle Badajoz, Plaza de Extremadura, calle Pilar, Plaza de Espronceda, Plaza de la Constitución, calle Real, Plaza de España y calle Mérida, para concluir en las puertas del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto en defensa del sector vinícola, pero también del campo en general, sobre las 14:00 horas.



Así pues, ambas organizaciones coinciden en que la situación de los precios es "insostenible", y que es necesario que se tomen medidas "ante el mal endémico de los precios en el campo".

En este sentido, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha insistido este miércoles durante una rueda de prensa en Mérida que es una "incongruencia" que en una campaña en la que se ha reducido la producción de uva y ha mejorado la calidad y la graduación se pretenda pagar menos.



Mientras, el presidente de la Comunidad de Labradores de Almendralejo, Juan Jesús Rama, ha indicado que las grandes distribuidoras "deben replantearse los márgenes actuales", porque ello provoca que "al final, el agricultor es el que se ve más perjudicado con los precios".



Ante esta convocatoria, APAG Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores han hecho un llamamiento a la comarca de Tierra de Barros en particular y Extremadura en general, al considera que la situación de los precios es "un mal endémico de las producciones agrícolas y ganaderas de la región".



En esa línea, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha conminado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que tome cartas en el asunto y se implique en la defensa del campo extremeño, en tanto que el sector primario tiene "mucho peso" en la comunidad y, por tanto, considera que "la administración debe estar del lado de los agricultores".



La convocatoria formal de esta protesta por los precios bajos en el sector del vino se ratificó en la Asamblea General celebrada por APAG Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores de Almendralejo la noche de este pasado martes, tal y como informa la organización agraria en una nota de prensa.



FALTA DE MANO DE OBRA



Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Rama ha considerado una "incongruencia" que Extremadura sea una de las regiones con mayor tasa de paro de todo el país y que al mismo tiempo no haya mano de obra para la recolección de las campañas agrícolas. "Tenemos mucho paro, pero no tenemos trabajadores", ha dicho.



Por su parte, Juan Metidieri se ha referido a los "grandes problemas" que existen en la parte laboral del campo extremeño como es la dificultad del control horario, la subida salarial del 22,5 por ciento de los trabajadores, al mismo tiempo que los precios están "muy bajos", además de la citada falta de mano de obra.



Por último, ha avanzado que en septiembre mantendrá una reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara para abordar la situación del campo, especialmente acerca de la sequía y cómo afecta la misma a los cultivos y a la ganadería. Sobre este asunto, Metidieri ha recordado que se hizo una petición de encuentro de las distintas organizaciones agrarias que se celebrará en los próximos días.