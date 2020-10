Alcalde de Cáceres asegura que la situación de la ciudad es "razonablemente buena"

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que la situación de la ciudad en cuanto a contagios de coronavirus es "razonablemente buena" aunque, todo puedo cambiar en el momento el que se surja un brote concreto de contagios.

"La situación no es mala pero hay que ver cómo evoluciona el día", ha dicho, al tiempo que insiste en que, en comparación con otras ciudades del entorno, los casos de Cáceres "están bastante estabilizados y han ido bajando en la última semana y media".

Así, la situación ha mejorado desde el pasado 12 de septiembre porque, según ha dicho el regidor, "la población reacciona bien cuando se le informa de que la situación empeora", como pasó hace quince días.

Además, ha destacado el comportamiento "ejemplar" del sector de la hostelería, donde no se han detectado brotes asociados.

"Dentro de la gravedad, tenemos dos semanas bastante buenas comparándonos con otras ciudades aunque en cualquier momento, un brote importante nos desbarata los datos", ha recalcado Salaya.

USO DE REMANENTES

Por otra parte, el alcalde cacereño ha calificado de "buena noticia" que el Gobierno permita que los ayuntamientos puedan recurrir "sin límite" a sus remanentes de tesorería en este año y el próximo, al quedar suspendidas las reglas fiscales.

Salaya ha indicado que es "un avance" ya que los ayuntamientos "ganan autonomía" para su propia gestión económica, al menos, durante dos años.

No obstante, ha advertido que esto "no es la panacea" porque el Ayuntamiento de Cáceres "tiene muchos problemas económicos", algunos derivados de las limitaciones del ex ministro Montoro, y otros por los escasos ingresos que tienen las arcas cacereñas debido a la carencia de tejido económico y social.

Así, ha matizado que Cáceres podrá disponer de alrededor de un millón de euros adicionales para la lucha contra la pandemia.