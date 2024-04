Mateos pide al Gobierno "certezas" sobre el apoyo al proyecto "serio" de CCGreen

Ep

Así, lo ha señalado alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, reclamando al Gobierno central "certezas" y "compromiso" con el proyecto "serio" del ecopolígono CCGreen, una vez la Red Eléctrica no haya tenido en cuenta las alegaciones y haya dejado a esta iniciativa fuera del Plan de Desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026.



Mateos ha defendido que tanto el gobierno municipal como el regional se están "partiendo la cara" para conseguir el desarrollo industrial de Extremadura y de una ciudad como Cáceres, donde una de las grandes demandas es que haya industria y que "haya inversores que quieran venir a esta ciudad a montar sus proyectos empresariales", por lo que considera que no conceder la potencia necesaria para su desarrollo es "poner trabas" a ese desarrollo industrial.



Para Mateos, "el Gobierno de España tiene que ser también consciente de que una tierra como Extremadura y que una ciudad como Cáceres necesita el apoyo del Gobierno para poder despegar desde el punto de vista industrial".

También, ha recordado que el ayuntamiento ya ha anunciado la compra de unas 100 hectáreas de terreno para que la Junta de Extremadura, a través de Avante, lo desarrolle como suelo industrial.



Según el alcalde, para que haya industrias no solo hace falta suelo industrial sino también que "el Gobierno de España nos facilite la energía, que nos facilite la potencia para desarrollar esos proyectos industriales".



Así, ha defendido que el proyecto de CCGreen, impulsado por Ingenostrum SL, "es serio, solvente, y de futuro", por lo que, una vez que se tenga el suelo, que estará a disposición "en pocos meses", lo que necesitan es potencia energética y "la certeza de que hay un Gobierno comprometido con esta tierra, de que les va a facilitar esa energía necesaria".



El primer edil ha añadido que "ha sido una mala noticia y que pone de manifiesto que para el Gobierno central de Pedro Sánchez ni Extremadura ni la ciudad de Cáceres somos prioritarios", añadiendo que se seguirá trabajando para que el proyecto entre en la planificación energética de 2026-2030.



Sobre las declaraciones del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, de que CCGreen no es un proyecto "maduro" y que hay que desarrollarlo urbanísticamente, Mateos ha respondido que no quiere polemizar con este asunto, y ha insistido en que "es un proyecto solvente que lo que necesita son certezas y el apoyo de las instituciones".



Además, ha matizado que, "en la pasada legislatura, este proyecto no tenía el apoyo ni de la Junta de Extremadura ni del Gobierno central. En esta legislatura, ya tiene el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, que estamos trabajando de la mano con los equipos técnicos de la empresa, tiene el apoyo de la Junta de Extremadura a través de Avante, que se ha sentado con ellos y se ha comprometido también a trabajar en ese desarrollo del suelo industrial, pero lo que veo es que falta el apoyo del Gobierno central".

Y, ha conminado al delegado del Gobierno a que traslade al Ministerio de Transición Ecológica que CCGreen "es un proyecto estratégico para Extremadura y para Cáceres".



Respecto al programa de ejecución del proyecto, Mateos ha dicho que está a expensas de que por parte de la empresa se registren unos documentos que "a lo largo de la semana", por lo que la próxima semana se emitirán los informes por parte de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres, que es el paso previo para la tramitación y aprobación de ese plan de ejecución.