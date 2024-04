Diputación aprueba 2,7 millones para inversiones o ayudas a los municipios de la provincia

Ep.

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha dado el visto bueno, en su sesión ordinaria del mes de abril celebrada este jueves, a una inversión total de 2,7 millones de euros destinados a los municipios de la provincia. También se ha reforzado el apoyo a los ayuntamientos para la contratación de secretarios-interventores, y se han aprobado inversiones para el servicio de Teleasistencia, para cooperación internacional y para el avance en la aplicación de los ODS a través de la Oficina de la Agenda Provincial, entre otros asuntos.



Entre estas inversiones, se han aprobado 147.280 euros para el programa Emplea Joven, un programa, que se lleva a cabo en colaboración con el Sexpe, y que busca ayudar a la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes, teniendo en cuenta la innovación tecnológica que está en continuo avance y el cambio en la sociedad actual.



La vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, ha explicado que esta partida irá para la contratación de cuatro "personas cualificadas" para poner en marcha proyectos de dinamización de empleo y oportunidad laboral, de modo que se pueda implementar la plataforma de la Agencia de Empleo".



El objetivo es "facilitar la intermediación, buscar los mejores perfiles profesionales de la provincia, fundamentalmente entre los jóvenes, y que tengan la oportunidad de acceder a los puestos de trabajo que se van a crear en la región enfocados a la innovación tecnológica", ha dicho.



En este sentido, también se ha aprobado la contratación de tres técnicos para la Oficina Técnica de la Agenda Provincial. Se trata de un arquitecto o ingeniero de caminos, un técnico de sistemas de información geográfica, para trabajar en todo tipo de datos espaciales e indicadores, y un técnico informático para la gestión de la web y la captura de consultas y datos mediante distintas aplicaciones.



Otra cantidad importante que ha tenido el visto bueno ha sido la que se eleva a 1.381.190 euros, que irán destinados a inversiones extraordinarias y situaciones singularizadas. Se trata de ayudas a los municipios para la reparación y rehabilitación de infraestructuras municipales, que no están incluidas en planes provinciales de inversión, sino que obedecen a situaciones puntuales y singularizadas de carácter sobrevenido y que requieren una solución inmediata.



Por ejemplo, en la rehabilitación de la plaza de Santiago de Cáceres, se ha aprobado el aumento del presupuesto que se tenía previsto para llevar a cabo la reforma, que eran 600.000 euros y a los que ahora se suman 100.000 más, alcanzando así los 70.000 euros.



Además, y dentro del programa extraordinario de inversiones singularizadas en municipios se aprueban 88.000 euros que se implementarán a los 250.000 destinados a la mejora del acceso al municipio de Valdastillas, con lo que el total de la inversión se eleva a 338.000 euros.



EMBARCADERO DE GABRIEL Y GALÁN Y CUARTELES DE GUARDIA CIVIL



Para las obras del embarcadero del embalse de Gabriel y Galán, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en el Valle de Ambroz-Cáparra, se ha dado el visto bueno a 94.032 euros. "El objetivo final es que no solo sea navegable la zona del embarcadero, sino que haya varias rutas, una de ellas hacia el embarcadero de La Pesga y otra hacia el Meandro Melero", tal y como ha indicado Esther Gutiérrez.



Con este nuevo recurso, la diputación quiere aumentar la oferta turística en la zona y fomentar las rutas fluviales de la provincia. Se prevé que el embarcadero esté operativo dentro de un año.



Por otro lado, la Diputación de Cáceres ha dado luz verde a un programa de inversiones en acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia para la reparación de las casas cuartel en colaboración con la Dirección General de la Guardia Civil.



Así, se incluyen dos nuevos proyectos que son la mejora en los vestuarios y accesibilidad en el acuartelamiento de Deleitosa, con 45.000 euros; La reforma integral en dependencias de control de entrada en el acuartelamiento de Cáceres, con 120.000 euros de inversión, y en Plasencia, la construcción del nuevo ACUDE y para lo que ya se había destinado 70.000 euros, se implementa la inversión hasta un total de 85.000.



Estos proyectos que se unen a los de la mejora de vestuarios y accesibilidad de Jarandilla de la Vera, con 50.000 de inversión; y la misma cantidad para el cuartel de Arroyo de la Luz donde se va a mejorar la accesibilidad, sala de espera y vestuarios.



SECRETARIOS-INTERVENTORES



Otro punto importante para los ayuntamientos y para que la ciudadanía tenga un mejor servicio es el referido al apoyo para que los municipios puedan contratar secretarios-interventores, y para ello, se ha ampliado a tres años, 2024-2027, el convenio interadministrativo que se mantiene con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, de modo que no haya que renovarlo anualmente, tal como ha expuesto la vicepresidenta segunda, diputada de Hacienda y Administración General, Isabel Ruíz Correyero.



"Hay que poner de manifiesto el gran trabajo que hacen los secretarios-interventores en cada uno de los municipios que así lo demandan, fundamentalmente, los más pequeños. Un acuerdo que agiliza y da estabilidad a este convenio, dando así celeridad puesto que no tenemos que ir renovando año tras año, y tenemos que seguir trabajando para atender a nuestros pueblos y ayudar a que se puedan cubrir esas vacantes que tienen, para ayudar en el desarrollo de los proyectos", ha apuntado.



En cuanto a ayudas sociales se han aprobado más de 66.000 euros para el servicio de Teleasistencia de la Diputación de Cáceres que da cobertura a 2.410 usuarios de la provincia, de municipios menores de 20.000 habitantes



En el apartado de Cooperación Internacional se da luz verde a una total de 40.000 destinados a distintas ong como Nur Saharaui (25.000 euros) y la Coordinadora Extremeña de Ongd*S Cooperación al Desarrollo, que recibirá 15.000 euros. También se han aprobado subvenciones nominativas destinadas a entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro por más de 450.000 euros.



Además la Diputación de Cáceres ha llevado a Pleno la adhesión a la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses) con el objetivo de optimizar la gestión de las instalaciones de producción hidroeléctrica o embalses ubicados en la provincia y contribuyendo así, a la defensa de los intereses de los municipios.



Con esta adhesión la Diputación de Cáceres quiere también contribuir a las actuaciones que se lleven a cabo en defensa tanto del reconocimiento de las oportunas compensaciones tanto a nivel tributario (actualización del impuesto de actividades económicas, de las ponencias de valor catastral de los complejos hidroeléctricos...) como a nivel social.



Casi todos los asuntos se han aprobado por unanimidad en esta sesión plenaria en la que el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, ha manifestado su apoyo a los ciudadanos y ciudadanas de la Franja de Gaza, víctimas de los ataques israelíes, con una camiseta en la que se podía leer 'Palestina', junto a su bandera.



El Pleno ha comenzado, como viene siendo habitual, con un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia de género y vicaria, que han sido, en el último mes, cuatro mujeres y tres niños.