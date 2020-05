Diputación Cáceres inicia su plan de desescalada y potencia teletrabajo en todas sus fases

El fomento del teletrabajo, la alternancia presencial, las medidas de flexibilización horaria para la conciliación laboral y familiar y el carácter dinámico de acuerdo con la evolución de la situación, son los aspectos más destacados que se recogen en el plan para la transición hacia una "nueva normalidad" que ha elaborado la Diputación Provincial de Cáceres.



Para ello, se ha diseñado un 'Plan de desescalada' tras la paralización de la actividad por la crisis sanitaria que, una vez superada la fase más aguda de expansión de la pandemia del Covid-19, pretende facilitar una recuperación paulatina de la actividad.

En concreto, el plan está adaptado a la idiosincrasia de la institución, a las directrices marcadas por las autoridades sanitarias y es dinámico, por lo que estará sometido a lo que resulte de la evaluación de a crisis.



Todas las medidas se pondrán en marcha en coordinación con el resto de administraciones, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Fempex y en consonancia con los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros y los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria (CCAES).



El plan responde, en todo caso, a los principios de la salvaguarda de la salud de los 1.100 trabajadores de la institución provincial, distribuidos en 32 centros de trabajo, y pretende garantizar la continuidad de los servicios a los ayuntamientos y a la ciudadanía.



Así, en la fase 0 que comenzó el pasado lunes 4 de mayo se han preparado los centros administrativos para su apertura que tendrá lugar, de forma parcial, en la fase 1, estimada del 11 al 24 de mayo. La apertura total de estos centros será del 25 de mayo al 7 de junio (Fase 2) y en la Fase 3 (del 8 al 21 de junio) se abrirá el resto de centros. También se ha previsto una fase post-desescalada del 22 de junio a 15 de septiembre.



ACTUACIONES EN CADA FASE



En la Fase 0 se han limpiado en profundidad de todas las superficies e instalaciones siguiendo los protocolos establecidos. Todo el personal con capacidad de teletrabajo seguirá con la modalidad no presencial, ypodría trabajar de manera presencial el personal de ordenanzas, limpieza y mantenimiento indispensable.



En la Fase 1 con la apertura parcial de centros administrativos, todo el personal con capacidad de teletrabajo seguirá haciéndolo.Los centros se abrirán con el personal esencial, sin atención al público, pero permitiendo el acceso de los trabajadores a sus puestos, de manera ordenada para acceder a documentos o preparar trabajos puntuales, sin que ello implique la permanencia de estos durante todo el horario.



También en esta fase, del 11 al 24 de mayo, se podrán encargar trabajos puntuales a puestos de trabajo que no tengan autorizado el trabajo a distancia o teletrabajo (operarios, ordenanzas, etc.), respetando las indicaciones de la evaluación de riesgos, tal y como informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



Se seguirán priorizando reuniones virtuales pero, si son imprescindibles, se podrán realizar reuniones de hasta 10 personas siempre que todos utilicen mascarillas o se ubiquen en una sala que permita mantener distancias mayores de 2 metros entre cada uno de ellos.



Del mismo modo, se reabrirán los servicios administrativos de atención al público como Registro y Recaudación. Para estas actividades se potenciará la atención telefónica y virtual, y para la atención presencial se fomentará el uso de cita previa. Se regulará el acceso y aforo de las instalaciones, y se colocarán protecciones colectivas como mamparas en los puestos de atención continua al público.



Al mismo tiempo, se abrirán las instalaciones deportivas exteriores, sin posibilidad de acceder a vestuarios. Así, el Complejo Deportivo el Cuartillo abrirá de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, sus pistas de atletismo, tenis y pádel. Su utilización será con cita previa a la dirección deportes@dip-caceres.es



APERTURA DE MUSEOS



También se abrirán los museos, aunque sólo para visitas, no para actos culturales o grupales, respetando las normas de aforo. El Archivo Provincial y la biblioteca situada en el edificio de Pintores 10 continuará con atención telemática y, en caso de ser necesaria la visita presencial, se realizará con cita previa al igual que en la biblioteca Zamora Vicente.



En la Fase 2, prevista del 25 de mayo al 7 de junio, se abrirán los centros administrativos pero todo el personal con capacidad de teletrabajo seguirá de forma no presencial. Los que no tengan teletrabajo concedido deberán acudir a sus puestos de trabajo, salvo permisos por razones de conciliación o especial sensibilidad.



Por razones organizativas se podrán establecer turnos para acudir al centro de trabajo en horario habitual del personal con teletrabajo concedido, nunca más del 25% de la plantilla. Los trabajadores con permisos de conciliación o especial vulnerabilidad estarán exentos de dichos turnos.



APERTURA DEL PARQUE EL CUARTILLO



De manera excepcional se permitirán reuniones de hasta 20 personas siempre que se puede garantizar la distancia de seguridad de 2 metros o el uso de mascarillas. Se abrirá el parque de El Cuartillo en la capital cacereña y los actos culturales se regirán por su normativa específica en cuanto al aforo en zonas abiertas o cerradas.



En la Fase 3 (del 8 al 21 de junio) se abrirán todos los centros de la Diputación de Cáceres y organismos autónomos pero se seguirá realizando teletrabajo de manera extensiva. Se reabrirá el gimnasio del complejo deportivo El Cuartillo con limitaciones indicadas en la norma pertinente, detalla la Institución provincial.



No deberá estar presente más del 50% de la plantilla de manera habitual en los centros de trabajo, especialmente en espacios de trabajo compartidos por varios usuarios. Estarán exentos de acudir de manera rutinaria los teletrabajadores identificados como vulnerables al Covid-19.



De manera excepcional, y con el visto bueno del Director del Área, se permitirán reuniones de hasta 30 personas si se puede garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre los trabajadores, o el uso de mascarillas por parte de todos los asistentes.



Se permiten las actividades formativas presenciales siguiendo las limitaciones de aforo, si bien en la formación continua del personal se recomienda seguir realizándola de manera virtual hasta la siguiente fase, por lo que la actividad debería estar justificada y con la aprobación de la Dirección del Área. La actividad docente de los conservatorios seguirá las indicaciones de la autoridad sanitaria y educativa.



En la fase post-desescalada y durante la época estival (22 de junio a 15 de septiembre) se establecerán los turnos de vacaciones de manera habitual y se seguirá con las medidas de control de aforos en la atención al público. También se valorarán aquellos puestos de trabajo que puedan realizar teletrabajo en verano.



Finalmente, en todas y cada una de las fases, se potencia el teletrabajo en las actividades y puestos en los que sea posible así como la flexibilidad horaria para conseguir la conciliación familiar y laboral. Las medidas de protección, higiene, limitaciones de aforos, etc, se prolongarán hasta la exigencia de vacunas o tratamientos eficaces, concluye la Diputación cacereña.