Los MIR de Cáceres aplazan la huelga una semana

Los Médicos Internos Residentes (MIR) del Complejo Hospitalario de Cáceres han decidido aplazar una semana la huelga indefinida, que habían convocado a partir de las 15,30 horas de este lunes, a la espera de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) les presente un protocolo de supervisión de la formación y que se lleve a cabo un plan de funcionalidad del servicio de Urgencias.



Tras la tercera reunión que han mantenido esta mañana miembros del comité de huelga con responsables de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, que se ha extendido por más de cuatro horas, se ha decidido emplazarse a una nueva reunión el martes, día 26, cuando se valorará el protocolo presentado por la Gerencia y se decidirá si se inicia la huelga el miércoles.



Si este documento les convence se pondrá en marcha la nueva forma de funcionamiento de las Urgencias de los hospitales San Pedro de Alcántara y del Hospital Universitario de Cáceres durante quince días. "Si vemos que funciona y es efectiva" se desconvocaría la huelga, según ha indicado Rafael Molina, miembro del comité de huelga, tras el término de la reunión.



El segundo punto que se ha acordado es que en un plazo de tres meses, se debe contratar al "personal suficiente" para tener un médico adjunto más en las guardias diarias y dos de refuerzo en los turnos que correspondan.



"El SES se ha comprometido a que en un plazo máximo de tres meses en el servicio de Urgencias haya un adjunto más de guardia y dos refuerzos por turno", ha insistido Molina, que ha eplicado que ante este planteamiento, los MIR han decidido "con buena voluntad", aplazar la huelga una semana.



No obstante, los MIR siguen "escépticos" porque piensan que, con el número actual de médicos adjuntos en Urgencias, no se podrá cumplir esa reorganización y que serán necesarias nuevas contrataciones, aunque no se ha especificado cuántas personas más se necesitan. "Vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a ver si se puede cumplir el protocolo y que esto funcione", ha incidido.



Molina ha explicado que las responsabilidades de los MIR va en función de los años de formación y van de menos a más, algo que debe reconocerse en el protocolo de supervisión, que es obligatorio desde 2008, pero que "no existe" en el Complejo Hospitalario de Cáceres.



Además, las movilizaciones previstas para esta tarde también se han suspendido a la espera de la presentación de ese protocolo de supervisión de la formación de los MIR y el plan de funcionalidad de ese protocolo.

¿QUIÉN ELABORARÁ EL PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN?

El gerente del Área de Salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero, ha anunciado que un grupo de trabajo formado por responsables del Servicio Extremeño de Salud y representantes de los Médicos Internos Residentes, se encargará de elaborar el protocolo de supervisión para revisar la formación de los residentes en el Complejo Hospitalario de Cáceres.

Escudero ha señalado en declaraciones a Europa Press, tras la reunión mantenida este lunes ante la convocatoria de huelga por parte de los MIR en el servicio de Urgencias, que es la "primera vez" que la gestión sanitaria ofrece a los residentes la posibilidad de participar en la elaboración de ese protocolo y del plan de funcionamiento para llevarlo a cabo posteriormente.

Así, ve "positiva" la dirección de las negociaciones y ha confiado en que se llegue a un acuerdo y, finalmente, se desconvoque la huelga, que se ha aplazado una semana tras el encuentro de este lunes. La próxima reunión está fijada para el martes, día 26, a las 17,00 horas.

Respecto a las contrataciones de más médicos adjuntos para cubrir las peticiones de los MIR de que haya uno más en las guardias de cuatro servicios, Escudero ha señalado que "ellos saben" que eso supondría un número de contrataciones que no se puede asimilar.

De momento, se ha reorganizado el servicio de Urgencias y se han cubierto tres plazas de adjuntos que estaban sin cubrir. Esto significará que los médicos adjuntos puedan conciliar mejor su vida laboral y familiar y que los MIR estén mejor tutelados en su formación porque contarán con más adjuntos a su disposición.

Además, en dos o tres meses, se incorporará un facultativo más a las guardias de Urgencias de los dos hospitales cacereños aunque no se ha especificado si al San Pedro de Alcántara o al Hospital Universitario.