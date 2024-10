Ecologistas en Acción pide informe al Comité Español Programa MaB del impacto Elysium City

Ecologistas en Acción Extremadura ha pedido al Comité Español del Programa MaB un informe del Consejo Científico sobre el impacto de Elysium City en la Reserva de la Biosfera de la Siberia.



En concreto, el Programa Hombre y Biosfera de la Unesco (MAB) es un programa científico intergubernamental que tiene como objetivo establecer una base científica para mejorar la relación entre las personas y su entorno.



Ecologistas en acción de Extremadura ha solicitado que se pida al Consejo Científico un informe "completo" y "detallado" sobre el impacto y afecciones que supondría este proyecto denominado Elysium City en la Reserva de la Biosfera de la Siberia en el municipio de Castilblanco (Badajoz), así como su compatibilidad con dicha figura de Reserva de la Biosfera y su plan de acción.



Y es que hasta el momento el Comité Español del Programa MaB, siguiendo el procedimiento establecido "ha abierto una incidencia", la 2/2024, para estudiar el potencial impacto ambiental que el proyecto Elysium City tendría sobre la Reserva de la Biosfera La Siberia, según explica en una nota de prensa Ecologistas en Acción Extremadura, que añade que ha solicitado al Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB un informe "detallado" sobre la compatibilidad del proyecto con la figura de Reserva de la Biosfera.



Ecologistas en Acción Extremadura recuerda que el proyecto es "faraónico" e "insostenible" de 1.185 hectáreas de las cuales 830 serán urbanizables, proyectado en la Reserva de la Biosfera de La Siberia extremeña.



Dicho proyecto se plantea como una ciudad de ocio con 19.000 plazas de instalaciones hoteleras o de segunda residencia en un municipio que no llega a 1.000 habitantes.



El Poitegio, acrónimo de Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio, fue legislado "ad hoc" para "legalizar" este proyecto, recuerda. "No es un proyecto de Reserva de la Biosfera, ni está incluido en su memoria, porque lo que facilita es la creación de una localidad y/o urbanización ex novo, cuya prioridad urbanística es estar lo más cerca posible del embalse de García Sola, que es Zona de Especial Protección de Aves "Puerto Peña-Golondrinos" de la Red Natura 2000", añade Ecologistas en Acción.



En términos de zonificación de las Reservas de la Biosfera de la Unesco, la urbanización "estaría en el límite de la zona núcleo, con embarcadero de ocio dentro de ella"; y "reduciría al mínimo la zona tampón o de amortiguamiento, entre la zona núcleo y la zona de transición".



Asimismo, la asociación recuerda que el mismo "proyecta un macro complejo urbanístico, con 10 Hm3 de consumo de agua anual (un consumo mayor que el de la ciudad de Cáceres con 96.000 habitantes) en zona de transición, cuando deberían promoverse actividades económicas sostenibles para favorecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales".



De este modo, Ecologistas en Acción de Extremadura considera que este macroproyecto urbanístico de ocio de 1.200 hectáreas "no casa con los criterios de las Reservas de la Biosfera", y es "no sólo inviable ambientalmente, sino cultural, social y económicamente". "Un proyecto especulativo al servicio del pelotazo urbanístico donde lo importante es vender y sacar tajada de fondos de inversión y comprometer dinero público para este proyecto", añade.



Por último, Ecologistas en Acción Extremadura recuerda que este proyecto se encuentra "paralizado" tras la sentencia del TSJEx de enero de 2024, que "anulaba el decreto autonómico que aprobó a finales de 2022 el plan de ordenación con incidencia territorial y proyecto de ejecución de grandes instalaciones de ocio de la iniciativa presentada por Castilblanco Elysium Corporation", concluye.